Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

ईरान के परमाणु प्लांट पर US-इजरायल ने की बमबारी, रेडिएशन का कितना खतरा; IAEA ने बताया

Mar 03, 2026 04:10 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

एजेंसी ने साफ किया कि इससे कोई रेडियोलॉजिकल असर या विकिरण रिसाव की आशंका नहीं है। साथ ही, मुख्य भूमिगत संवर्धन फैसिलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। यह प्लांट जून में हुए संघर्ष में पहले ही गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका था।

ईरान के परमाणु प्लांट पर US-इजरायल ने की बमबारी, रेडिएशन का कितना खतरा; IAEA ने बताया

ईरान के नतांज यूरेनियम प्लांट के एंट्री गेट को अमेरिका और इजरायल के हमलों में निशाना बनाया गया है। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) ने मंगलवार को इसकी पुष्टि कर दी। इसने सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर बताया कि नतांज के भूमिगत फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट (FEP) के प्रवेश भवनों में कुछ क्षति हुई है। हालांकि, एजेंसी ने साफ किया कि इससे कोई रेडियोलॉजिकल असर या विकिरण रिसाव की आशंका नहीं है। साथ ही, मुख्य भूमिगत संवर्धन फैसिलिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। यह प्लांट जून में हुए संघर्ष में पहले ही गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका था।

ये भी पढ़ें:कैसा था 1979 से पहले का ईरान? इस्लामिक कट्टरपंथ से कैसे था एकदम अलग मॉडर्न देश

यह घटना अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान के खिलाफ चलाए जा रहे बड़े सैन्य अभियान का हिस्सा है, जो फरवरी 2026 के अंत से शुरू हुआ। इस ऑपरेशन में ईरान के परमाणु स्थलों, मिसाइल साइटों, सैन्य ठिकानों और नेतृत्व को टारगेट किया जा रहा है। ईरान ने रविवार को दावा किया था कि नतांज पर हमला हुआ, जबकि IAEA ने शुरू में कहा था कि कोई बड़ा प्रभाव नहीं दिखा। लेकिन अब सैटेलाइट तस्वीरों से पुष्टि हो गई है कि प्रवेश भवनों को नुकसान पहुंचा है।

ये भी पढ़ें:LIVE: 2 बार की ट्रंप को मारने की कोशिश, नेतन्याहू ने गिनाईं ईरान पर हमले की वजह

परमाणु कार्यक्रम को नष्ट करना मकसद

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन को एपिक फ्यूरी नाम दिया है। उन्होंने कहा कि यह कई सप्ताह तक चल सकता है, जिसका उद्देश्य ईरान के परमाणु कार्यक्रम को पूरी तरह समाप्त करना और संभवतः शासन बदलाव लाना है। नतांज ईरान के प्रमुख यूरेनियम संवर्धन केंद्रों में से एक है, जहां उच्च स्तर तक यूरेनियम संवर्धन किया जाता था। जून 2025 में इजरायल और अमेरिका की ओर से किए गए 12-दिवसीय युद्ध में इस संयंत्र को भारी नुकसान पहुंचा था, जिसमें ऊपरी हिस्से को नष्ट कर दिया गया। भूमिगत फैसिलिटी भी प्रभावित हुई थी।

ये भी पढ़ें:‘छोटे फरिश्तों की छोटी कब्रें’, युद्ध से जूझते ईरान का यह मंजर देख दहल जाएगा दिल

पहले भी पहुंचाया था नुकसान

IAEA ने उस समय पुष्टि की थी कि कई हिस्सों को नुकसान पहुंचा था। अब इस नए हमले में एंट्री गेट प्रभावित होने से संयंत्र तक पहुंच और उसे ऑपरेट करने में कठिनाई आ सकती है। IAEA के अनुसार, फरवरी 2026 से पहले भी ईरान में कुछ गतिविधियां जारी थीं, लेकिन निरीक्षण सीमित थे। यह हमला ईरान के परमाणु कार्यक्रम को और कमजोर करने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है। यह घटना मध्य-पूर्व में तनाव को और बढ़ा रही है, जहां ईरान ने जवाबी हमले किए हैं, जिसमें क्षेत्रीय अमेरिकी ठिकानों और इज़राइल पर मिसाइल दागे गए।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
America Iran Israel अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।