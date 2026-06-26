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दुबई में मिसाइल हमले की चेतावनी का अलर्ट, ईरान ने होर्मुज से लौटा दिए तीन जहाज

Deepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, तेहरान
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अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांतिवार्ता के बीच शुक्रवार का दिन थोड़ा उथल-पुथल वाला रहा। जहां एक तरफ यूएई की तरफ से अलर्ट जारी हुआ। वहीं, ईरान ने तीन विदेशी जहाजों को वापस लौटा दिया।

दुबई में मिसाइल हमले की चेतावनी का अलर्ट, ईरान ने होर्मुज से लौटा दिए तीन जहाज

अमेरिका और ईरान के बीच चल रही शांतिवार्ता के बीच शुक्रवार का दिन थोड़ा उथल-पुथल वाला रहा। जहां एक तरफ यूएई की तरफ से अलर्ट जारी हुआ। वहीं, ईरान ने तीन विदेशी जहाजों को वापस लौटा दिया। बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत जारी है। ईरान के प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और ईरान के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में कम्यूनिकेशन लाइन स्थापित हो चुकी है। इस बीच इजरायल की तरफ से भी ईरान के लिए चेतावनी जारी की गई है। यहां के रक्षा मंत्री इजरायल काट्ज ने शुक्रवार को कहाकि अगर ईरान इजरायल पर कोई भी हमला करता है तो इसे उसकी बहुत बड़ी गलती माना जाएगा।

किसने जारी किया अलर्ट
संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के अधिकारियों ने शुक्रवार को दुबई के लिए मिसाइल हमले का अलर्ट जारी किया। स्थानीय समयानुसार शाम 5:15 बजे के तुरंत बाद जारी की गई इस चेतावनी का कारण तुरंत स्पष्ट नहीं हो सका। ओमान के तट के पास गुरुवार को एक टैंकर पर ड्रोन हमले के लिए ईरान पर शक जताया जा रहा है। हालांकि कुछ मिनटों बाद अधिकारियों ने बिना कोई विस्तृत जानकारी दिए ‘ऑल क्लियर’ (खतरा टल जाना) का संकेत दे दिया। खबरों के मुताबिक दुबई की तरफ मिसाइल के आने के अलर्ट के बाद अधिकारियों ने लोगों से पिछले अलर्ट को नजरअंदाज करने के लिए कहा।

टैंकर लौटाने पर क्या बोला ईरान
ईरान के सरकारी टीवी ने बताया कि तीन विदेशी टैंकर्स को वापस लौटा दिया गया है। यह टैंकर अनाधिकारिक रूप से होमुर्ज से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। इसको लेकर आईआरजीसी नेवी ने उन्हें चेतावनी भी दी थी। यह घटना ईरान की उस चेतावनी के कुछ ही घंटों बाद हुई है, जिसमें उसने कहा था कि जहाजों को सुरक्षित रास्ता तभी दिया जाएगा, जब वे ईरान द्वारा स्वीकृत रास्तों पर चलेंगे। ईरान का यह रुख अमेरिका के उस दावे को सीधे चुनौती देता है, जिसमें कहा गया था कि हालिया युद्धविराम ढांचे के तहत होर्मुज को फिर से खोल दिया गया है।

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यूके समुद्री व्यापार संचालन (यूकेएमटीओ) ने अलग से जानकारी दी कि ओमान के दाहित बंदरगाह से 7.5 समुद्री मील दक्षिण-पूर्व में एक जहाज पर अज्ञात हमला किया गया। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

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ऊर्जा बाजार में टेंशन
इस तनाव ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों में चिंताओं को बढ़ा दिया है। इसके चलते तेल की कीमतें ऊपर चली गईं। वजह, व्यापारियों ने होर्मुज से होने वाली शिपमेंट की सुरक्षा का नए सिरे से आकलन किया है। गौरतलब है कि वैश्विक कच्चे तेल के निर्यात का बड़ा हिस्सा इसी मार्ग से होकर गुजरता है। यह हमला इस जलमार्ग पर दबाव बनाने की ईरान की निरंतर क्षमता बताता है। होर्मुज एक ऐसा संकरा रास्ता है, जहां से दुनिया के कुल तेल प्रवाह का लगभग पांचवां हिस्सा गुजरता है। ईरान यह दबाव तब बना रहा है, जब वह एक ऐसे समझौते का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य बिना किसी बाधा के होर्मुज से जहाजों की आवाजाही सुनिश्चित करना और दुश्मनी को कम करना है।

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समझौते में क्या हुआ था
बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच 17 जून को समझौता हुआ था। इसमें 60 दिनों के लिए होर्मुज को फिर से खोलने की प्रतिबद्धता जताई गई थी। वहीं, परमाणु प्रतिबंधों, प्रतिबंधों से राहत और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं पर व्यापक बातचीत जारी है। यह ताजा तनाव ऐसे समय में आया है, जब यह समझौता अस्पष्टता और ईरान के दावे को लेकर पहले से ही आलोचना का सामना कर रहा है। इस दावे में ईरान ने कहा है कि होर्मुज से गुजरने वाले रास्तों को नियंत्रित करने का अधिकार उसी के पास है।

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लेखक के बारे में

Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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