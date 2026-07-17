ईरान ने ले लिया अमेरिका से बदला, US के कई फाइटर जेट्स बैलिस्टिक मिसाइलों से किए तबाह
Iran US Attack: ईरान और अमेरिका के बीच जंग एक बार फिर से शुरू हो गई है। अमेरिकी हमलों का बदला लेते हुए ईरान ने दावा किया है कि उसने जॉर्डन में कई अमेरिकी फाइटर जेट्स को बैलिस्टिक मिसाइलों से तबाह कर दिया है।
Iran Attacks America Fighter Jets: मिडिल ईस्ट में ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर से चरम पर पहुंच गया है। अमेरिकी हमलों का बदला लेते हुए ईरान ने अमेरिका के कई फाइटर जेट्स तबाह कर दिए। ईरान का दावा है कि उसने जॉर्डर में खड़े हुए कई अमेरिकी सैन्य फाइटर जेट्स को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया है। जॉर्डन की मिलिट्री का कहना है कि उसने तीन ईरानी मिसाइलों को मार गिराया।
ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स (IRGC) ने कहा कि उसने कई अमेरिकी रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट और फाइटर जेट को तबाह कर दिया। इसके अलावा, कई और को गंभीर नुकसान पहुंचाया है। IRGC ने यह भी बताया कि उन्होंने ईरानी सैनिकों की हत्या के बदले में सीरिया के अल-तनफ में एक अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन कमांड सेंटर पर भी हमला किया था। हालांकि, ईरान के इन दावों की आधिकारिक रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। अमेरिका पिछले कई दिनों से ईरान पर लगातार हमले कर रहा है। बीती रात भी उसने छठी बार ईरान पर हमले किए हैं। उसने होर्मुज स्ट्रेट के आसपास तेहरान के ऑपरेशन से जुड़े मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया।
IRGC एयरोस्पेस फोर्स के एक बयान के अनुसार, जॉर्डन में अमेरिकी जेट्स पर हुआ यह हमला ऑपरेशन नस्र 2 के 14वें फेज के तहत दो बार किया गया। IRGC ने कहा कि इस हमले में कई बैलिस्टिक मिसाइलों, बड़ी संख्या में ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ, जिससे कई अमेरिकी टैंकर्स, फाइटर जेट्स को तबाह हुए और कई को नुकसान पहुंचा है।
अमेरिका ने ईरान के पुलों को बनाया था निशना
अमेरिका ने शुक्रवार सुबह ईरान के खिलाफ अपने हमलों को और बढ़ाते हुए और पुलों, एनर्जी साइट्स को निशाना बनाया और साथ ही, एक अहम ईरानी पोर्ट पर एक टावर गिरा दिया। ईरान के होरमोजगान प्रांत के बंदर खमीर क्षेत्र में दो पुलों पर अमेरिकी हवाई हमलों में सात नागरिकों की मौत हो गयी और अन्य नौ के घायल हो गये हैं। ईरानी मीडिया ने यह दावा किया है। सरकारी प्रसारक आईआरआईबी के अनुसार, अमेरिकी हवाई हमलों में काहूरस्तान गांव के निकट स्थित एक पुल और शूर नदी पर बने दूसरे पुल को निशाना बनाया गया। वहीं, इन हमलों में सात लोगों के मारे जाने और नौ के घायल होने की सूचना मिली है। इससे पहले फार्स समाचार एजेंसी ने बताया था कि बंदर अब्बास को लार शहर से जोड़ने वाला प्रमुख काहूरस्तान पुल अमेरिकी हमले में क्षतिग्रस्त हो गया। यातायात बहाल करने के लिए सड़क निर्माण एजेंसियां वैकल्पिक मार्ग तैयार करने और पुल की मरम्मत का कार्य कर रही हैं।
ईरान ने भी किया पलटवार, कतर पर हमले
ईरान ने भी मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देशों पर नए मिसाइल हमले किए हैं, जिसमें कतर भी शामिल है। हमलों में कुवैत में एक पावर और वॉटर डिसेलिनेशन प्लांट को भी नुकसान पहुंचा है। बता दें कि अमेरिका और ईरान के बीच 28 फरवरी से युद्ध शुरू हुआ था। पहले दिन ही अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान के तत्कालीन सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को मार दिया था, जिससे तेहरान भड़क गया और कई देशों पर हमले किए। मिडिल ईस्ट में उसने उन देशों को निशाना बनाया, जहां अमेरिका ने अपने एयरबेस बनाए थे। इसके बाद पाकिस्तान की मदद से कुछ दिनों तक युद्धविराम हुआ और युद्ध को खत्म करने को लेकर सहमति भी बनी, लेकिन होर्मुज पर दबाव बढ़ाने के लिए अमेरिका ने एक बार फिर से हमले शुरू कर दिए।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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