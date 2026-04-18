अमेरिका को एनरिच्ड यूरेनियम नहीं सौंपेंगे, ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप को दिया झटका
ईरान का कहना है कि अमेरिका के साथ आमने-सामने की बातचीत के एक नए दौर के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अमेरिकियों ने अपनी अतिवादी स्थिति को नहीं छोड़ा है। साथ ही यह भी कहा कि वह अमेरिका को एनरिच्ड यूरेनियम नहीं सौंपेगा।
ईरान ने शनिवार को एनरिच्ड यूरेनियम को लेकर अमेरिका को झटका दिया है। उसने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को डुठलाते हुए दो टूक कहा है कि वह अमेरिका को एनरिच्ड यूरेनियम नहीं सौंपेगा। ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादेह ने यूरेनियम को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावों को खारिज कर दिया और दोनों देशों के बीच भविष्य में होने वाली बातचीत के संबंध में सावधानी बरतने का संकेत दिया।
तुर्की के शहर अंताल्या में एसोसिएटेड प्रेस से बात करते हुए खतीबजादेह ने कहा कि ईरानी पक्ष अमेरिका के साथ आमने-सामने की बातचीत के एक नए दौर के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि अमेरिकियों ने अपनी अतिवादी स्थिति को नहीं छोड़ा है। शुक्रवार को ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान में जाकर सारी न्यूक्लियर धूल निकाल लाएगा। उनका इशारा 970 पाउंड (440 किलोग्राम) एनरिच्ड यूरेनियम की ओर था, जिसके बारे में माना जाता है कि वह उन न्यूक्लियर ठिकानों के नीचे दबा हुआ है, जिन्हें पिछले साल अमेरिकी सेना के हमलों से भारी नुकसान पहुंचा था।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान एनरिच्ड यूरेनियम सौंपने पर सहमत हो गया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ''अमेरिका को हमारे महान बी2 बमवर्षकों द्वारा उत्पन्न की गई पूरी परमाणु धूल प्राप्त होगी - किसी भी तरह से, किसी भी रूप में पैसों का लेन-देन नहीं होगा।'' 'परमाणु धूल' शब्द का उपयोग ट्रंप अक्सर अत्यधिक एनरिच्ड यूरेनियम को संदर्भित करने के लिए करते हैं। ट्रंप ने गुरुवार को भी यह दावा किया था कि ईरान ने हमें परमाणु धूल वापस देने पर सहमति जताई है।
ईरान ने फिर बंद किया होर्मुज
इससे पहले, ईरान ने होर्मुज को फिर से खोलने के फैसले को लेकर तुरंत पलटी मारते हुए शनिवार को इस महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर दोबारा प्रतिबंध लगा दिए। उसने यह फैसला तब किया जब इससे पहले अमेरिका ने कहा कि इस कदम से उसकी नाकेबंदी समाप्त नहीं होगी। देश की संयुक्त सैन्य कमान ने शनिवार को कहा कि ''होर्मुज पर नियंत्रण पहले की स्थिति में लौट आया है ... और अब यह सशस्त्र बलों के कड़े प्रबंधन और नियंत्रण में है।'' उसने चेतावनी दी कि जब तक ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकेबंदी जारी रहेगी, तब तक होर्मुज से आवागमन भी बाधित रखा जाएगा। यह घोषणा सुबह की गई, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अमेरिकी नाकेबंदी तब तक पूरी तरह प्रभावी बनी रहेगी जब तक तेहरान अमेरिका के साथ समझौते पर नहीं पहुंचता, जिसमें उसके परमाणु कार्यक्रम का मुद्दा भी शामिल है।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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