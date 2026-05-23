सभ्यता का क्रैश कोर्स, ईरान ने अमेरिकी विदेश मंत्री किया करारा तंज; भारत आए हैं मार्को रुबियो
ईरान ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो पर गहरा तंज कसा है। रुबियो के भारत पहुंचने पर ईरान ने एक्स पर लिखा, ‘सभ्यता का क्रैश कोर्स सीख लो’। गौरतलब है कि अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद ईरान से संबंध खराब चल रहे हैं।
ईरान ने अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो पर गहरा तंज कसा है। रुबियो के भारत पहुंचने पर ईरान ने एक्स पर लिखा, ‘सभ्यता का क्रैश कोर्स सीख लो’। गौरतलब है कि अमेरिका और इजरायल के हमले के बाद ईरान से संबंध खराब चल रहे हैं। वहीं, मार्को रुबियो, शनिवार को भारत पहुंचे। मार्को रुबियो भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर आए हैं। अमेरिका और भारत, पिछले कुछ वक्त से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। अमेरिकी विदेशी मंत्री का यह दौरा इसी का एक हिस्सा है।
मार्को रुबियो ने क्या लिखा था
असल में मार्को रुबियो ने भारत पहुंचने के बाद एक्स पर पोस्ट किया था। इस पोस्ट को कोट करते हुए, ईरान के मुंबई कांसुलेट ने लिखा, ‘थोड़ा सीख लो यार...सभ्यता का क्रैश कोर्स, फ्री में मिल जाएगा’। ईरान के इस पोस्ट का क्या मतलब है, यह स्पष्ट रूप से समझ नहीं आया। लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान का जवाब है। बता दें कि ट्रंप ने अप्रैल की शुरुआत में धमकी दी थी कि अगर ईरान शांति समझौते के लिए राजी नहीं होता और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को नहीं खोलता है तो आज रात पूरी सभ्यता का अंत हो जाएगा।
सबसे पहले कोलकाता पहुंचे रुबियो
गौरतलब है कि रुबियो भारत की अपनी पहली चार दिवसीय यात्रा पर आज सुबह कोलकाता पहुंचे। कोलकाता के हवाई अड्डे पर भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने उनका स्वागत किया। उन्होंने ‘मिशनरीज ऑफ चैरिटी’ के मुख्यालय का दौरा किया और वहां के अधिकारियों से बात की। रुबियो बाद में गोर और अन्य अधिकारियों के साथ ‘मिशनरीज ऑफ चैरिटी’ द्वारा संचालित बाल गृह निर्मला शिशु भवन भी गए। कोलकाता में मदर टेरेसा द्वारा स्थापित ‘मिशनरीज ऑफ चैरिटी’ एक कैथोलिक संस्था है, जो दुनियाभर में गरीबों, बीमारों और असहायों की सेवा के लिए समर्पित है। अमेरिका के किसी विदेशी मंत्री का 14 साल बाद कोलकाता में आगमन हुआ है। इससे पहले मई 2012 में अमेरिकी विदेश मंत्री हिलेरी क्लिंटन ने कोलकाता का दौरा किया था।
पीएम मोदी से भी रुबियो की मुलाकात
इसके बाद मार्को रुबियो ने शनिवार को यहां प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की। इस यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को सुधारना है, जिनमें पिछले साल के मध्य से ही तनाव बना हुआ है। रुबियो की नई दिल्ली में ‘क्वाड’ देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेने के साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ व्यापक वार्ता करना निर्धारित है। रुबियो 23 से 26 मई तक भारत यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान उनका आगरा, जयपुर और नयी दिल्ली जाने का भी कार्यक्रम है। इस दौरे को कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसमें भारत के साथ ऊर्जा सहयोग पर चर्चा और क्वाड (चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद) देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक प्रस्तावित है।
ईरान-अमेरिका युद्ध
उधर ईरान के साथ शांति समझौते को लेकर अगर अंतिम समय की बातचीत किसी नतीजे पर नहीं पहुंचती है तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ नए हमले शुरू करने पर गंभीरता से विचार कर सकते हैं। अमेरिकी मीडिया संस्थान एक्सियोस ने शुक्रवार को खबर में यह जानकारी दी। खबर में कहा गया कि ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध पर चर्चा करने के लिए शुक्रवार सुबह राष्ट्रीय सुरक्षा टीम के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। इस बीच, पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचे और कतर के एक प्रतिनिधिमंडल ने अंतिम समय में समझौता कराने के प्रयास में उनका साथ दिया।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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