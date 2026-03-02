Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

ईरान के हाथ पुराना हथियार, 2 दिन में 6 जहाजों को बनाया निशाना; खतरे में क्यों पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति

Mar 02, 2026 07:20 pm ISTPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, मस्कट
share Share
Follow Us on

Iran Israel War:  होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से लगभग 20% वैश्विक तेल और गैस की आपूर्ति होती है। ऐसे में यहां जहाजों पर हमले और मार्ग का बंद होना अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए बड़ा झटका है।

ईरान के हाथ पुराना हथियार, 2 दिन में 6 जहाजों को बनाया निशाना; खतरे में क्यों पूरी दुनिया की ऊर्जा आपूर्ति

Iran Israel War: ईरान पर इजरायल और अमेरिका के हमले और ईरान की बदले की कार्यवाही की वजह से पूरे मध्य पूर्व में जारी तनाव अब खतरनाक मोड़ ले चुका है। ईरान ने दावा किया है कि उसने होर्मुज़ जलडमरूमध्य में दो दिनों के अंदर छठे जहाज को निशाना बनाया है। इससे होर्मुज जलडमरूमध्य में युद्ध जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इस घटनाक्रम ने न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा बल्कि वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर भी गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

ईरान के सरकारी मीडिया ने सोमवार को दावा किया है कि होर्मुज स्ट्रेट में छठे जहाज को निशाना बनाया गया है। ईरान ने अपने ऊपर हमले के बाद रविवार को होर्मुज स्ट्रेट को बंद करने का ऐलान किया था। यह बंद शनिवार को US और इजरायल के हवाई हमलों का बदला है, जिसमें ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई और कई सीनियर मिलिट्री ऑफिसर मारे गए थे।

ये भी पढ़ें:ईरान पर कहर बरपा रहे इजरायल और US, जेलेंस्की को सता रहा डर, इनसाइड स्टोरी

संघर्ष की पृष्ठभूमि

शनिवार को अमेरिका और इजरायल द्वारा किए गए हवाई हमलों के बाद हालात तेजी से बिगड़े हैं। इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई सहित कई वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के मारे जाने की खबर ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है। इसके जवाब में ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद घोषित करते हुए स्पष्ट कर दिया कि अब कोई भी जहाज इस मार्ग से नहीं गुजर सकता। यह मार्ग दुनिया भर में तेल और गैस सप्लाई के पांचवें हिस्से का ट्रांजिट पॉइंट है।

समुद्री मार्ग पर बढ़ता खतरा, ईरान का पुराना हथियार

होर्मुज़ जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जहां से लगभग 20% वैश्विक तेल और गैस की आपूर्ति होती है। ऐसे में यहां जहाज़ों पर हमले और मार्ग का बंद होना अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए बड़ा झटका है। रिपोर्ट्स के अनुसार, ओमान के पास एक तेल टैंकर पर मिसाइल हमला हुआ है। सोमवा को मस्कट के समीप एक और जहाज़ को निशाना बनाया गया। यूएई के मीना सक्र के पास भी एक जहाज़ पर हमला दर्ज किया गया है। इन घटनाओं के बाद कई अंतरराष्ट्रीय शिपिंग कंपनियों ने इस मार्ग से अपने जहाजों की आवाजाही रोक दी है।

ये भी पढ़ें:ईरान से युद्ध में US के सामने चुनौती, जवाबी हमले रोकने में नाकामी न पड़े भारी
ये भी पढ़ें:खामेनेई के बाद ईरान का 'रहबर' कौन? प्रिंस पहलवी बोले- मेरा नाम चिल्ला रहे ईरानी

वैश्विक चेतावनी और सुरक्षा उपाय

यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस और यूएस मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन ने जहाज़ों को इस क्षेत्र से दूर रहने की सलाह दी है। अमेरिका ने विशेष रूप से अपने जहाज़ों को सैन्य पोतों से दूरी बनाए रखने के निर्देश दिए हैं, ताकि किसी प्रकार की गलतफहमी से बचा जा सके। ईरान ने जवाबी कार्रवाई में कई खाड़ी देशों में हमले किए हैं, जिनमें बहरीन, कतर, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, इराक और जॉर्डन शामिल हैं। इससे पूरे क्षेत्र में अस्थिरता और भय का माहौल बन गया है।

तेल बाजार में उथल-पुथल

इस संकट का असर तुरंत वैश्विक तेल बाजार पर दिखाई दिया है। अमेरिकी कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 7% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ब्रेंट क्रूड भी तेजी से ऊपर पहुंचा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि स्थिति लंबी चली, तो दुनिया एक बड़े तेल संकट का सामना कर सकती है। दरअसल, होर्मुज़ जलडमरूमध्य में बढ़ता तनाव केवल क्षेत्रीय टकराव नहीं, बल्कि वैश्विक संकट का संकेत है। समुद्री मार्गों पर हमले, ऊर्जा आपूर्ति में बाधा और बढ़ती कीमतें—ये सभी संकेत देते हैं कि हालात बेहद गंभीर हैं। अब पूरी दुनिया की नजर इस बात पर टिकी है कि क्या कूटनीति इस संकट को थाम पाएगी या फिर यह संघर्ष और गहराता जाएगा।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

और पढ़ें
Iran iran israel war

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।