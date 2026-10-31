दुश्मनों को जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा ईरान, मोजतबा खामेनेई की US-इजरायल को खुली चेतावनी

मोजतबा खामेनेई ने सैन्य कमांडरों को निर्देश दिया कि किसी भी स्तर या तरह के खतरे का तत्काल और प्रभावी जवाब दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जवाबी कार्रवाई का दायरा किसी खास भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित नहीं होना चाहिए।

ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने अमेरिका और इजरायल को फिर से सैन्य कार्रवाई करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर दोनों देश दोबारा ईरान पर हमला करते हैं तो उसका जवाब देने और संघर्ष खत्म करने का समय व तरीका ईरान की सेना और जनता तय करेगी। खामेनेई का यह बयान ऐसे समय आया है, जब अमेरिका और इजरायल की ओर से दोबारा हमले किए जाने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। शनिवार को अपनी वेबसाइट पर जारी लिखित बयान में उन्होंने कहा कि दुश्मनों की ओर से किसी भी तरह का सैन्य या आतंकवादी हमला होने पर ईरान जवाब देने में पीछे नहीं हटेगा।

मोजतबा खामेनेई ने ईरान के सीनियर सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक में यह चेतावनी दी। इस बैठक में सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ अली अब्दोल्लाही, सेना प्रमुख अमीर हातमी और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी भी शामिल हुए। सर्वोच्च नेता बनने के बाद सैन्य अधिकारियों के साथ उनकी यह पहली सार्वजनिक रूप से सामने आई बैठक बताई जा रही है। हालांकि, मोजतबा खामेनेई सर्वोच्च नेता बनने के बाद से अब तक सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए हैं। उनके पिता और ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की फरवरी में अमेरिका और इजरायल के हमलों में मौत हो गई थी। इसके बाद मोजतबा को देश का सर्वोच्च नेता बनाया गया था।

खतरे का तत्काल और प्रभावी जवाब बयान के मुताबिक, खामेनेई ने सैन्य कमांडरों को निर्देश दिया कि किसी भी स्तर या तरह के खतरे का तत्काल और प्रभावी जवाब दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जवाबी कार्रवाई का दायरा किसी खास भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित नहीं होना चाहिए। उन्होंने ईरानी सेना को अपने निशानों की सूची अपडेट करने का आदेश दिया। इसमें अमेरिका और इजरायल के दुश्मन पक्ष से जुड़ी हर तरह की ठोस और गैर-भौतिक संपत्तियों को शामिल करने की बात कही गई है।