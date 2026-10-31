दुश्मनों को जवाब देने से पीछे नहीं हटेगा ईरान, मोजतबा खामेनेई की US-इजरायल को खुली चेतावनी
मोजतबा खामेनेई ने सैन्य कमांडरों को निर्देश दिया कि किसी भी स्तर या तरह के खतरे का तत्काल और प्रभावी जवाब दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जवाबी कार्रवाई का दायरा किसी खास भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित नहीं होना चाहिए।
ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने अमेरिका और इजरायल को फिर से सैन्य कार्रवाई करने के खिलाफ चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर दोनों देश दोबारा ईरान पर हमला करते हैं तो उसका जवाब देने और संघर्ष खत्म करने का समय व तरीका ईरान की सेना और जनता तय करेगी। खामेनेई का यह बयान ऐसे समय आया है, जब अमेरिका और इजरायल की ओर से दोबारा हमले किए जाने की आशंकाएं जताई जा रही हैं। शनिवार को अपनी वेबसाइट पर जारी लिखित बयान में उन्होंने कहा कि दुश्मनों की ओर से किसी भी तरह का सैन्य या आतंकवादी हमला होने पर ईरान जवाब देने में पीछे नहीं हटेगा।
मोजतबा खामेनेई ने ईरान के सीनियर सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक में यह चेतावनी दी। इस बैठक में सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ अली अब्दोल्लाही, सेना प्रमुख अमीर हातमी और रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के कमांडर अहमद वाहिदी भी शामिल हुए। सर्वोच्च नेता बनने के बाद सैन्य अधिकारियों के साथ उनकी यह पहली सार्वजनिक रूप से सामने आई बैठक बताई जा रही है। हालांकि, मोजतबा खामेनेई सर्वोच्च नेता बनने के बाद से अब तक सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दिए हैं। उनके पिता और ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की फरवरी में अमेरिका और इजरायल के हमलों में मौत हो गई थी। इसके बाद मोजतबा को देश का सर्वोच्च नेता बनाया गया था।
खतरे का तत्काल और प्रभावी जवाब
बयान के मुताबिक, खामेनेई ने सैन्य कमांडरों को निर्देश दिया कि किसी भी स्तर या तरह के खतरे का तत्काल और प्रभावी जवाब दिया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जवाबी कार्रवाई का दायरा किसी खास भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित नहीं होना चाहिए। उन्होंने ईरानी सेना को अपने निशानों की सूची अपडेट करने का आदेश दिया। इसमें अमेरिका और इजरायल के दुश्मन पक्ष से जुड़ी हर तरह की ठोस और गैर-भौतिक संपत्तियों को शामिल करने की बात कही गई है।
पश्चिम एशिया में लगातार बना तनाव
ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच युद्ध 28 फरवरी को शुरू हुआ था। उस दिन अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमले किए थे। इसके जवाब में ईरान ने भी क्षेत्र के कई देशों में हमले किए थे। इसके बाद से पश्चिम एशिया में तनाव बना हुआ है। इस बीच, युद्ध दोबारा शुरू होने से रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास भी तेज हो गए हैं। शुक्रवार को कतर का प्रतिनिधिमंडल ईरानी अधिकारियों से बातचीत करने के लिए तेहरान पहुंचा। बताया जा रहा है कि ईरान को अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का एक पत्र भी मिला है। ईरानी मीडिया के मुताबिक, तेहरान ने अभी तक इस पत्र का जवाब नहीं दिया है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें