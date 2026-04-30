होर्मुज के लिए नया चैप्टर ले रहा आकार, अमेरिका से युद्ध के बीच बोले ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई
मोजतबा खामेनेई ने आगे कहा कि होर्मुज का नया प्रबंधन सभी खाड़ी देशों के लिए शांति, प्रगति और आर्थिक लाभ लाएगा। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका व इजरायल ने हमला कर दिया था, जिसमें तत्कालीन ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत हो गई थी। इसके बाद मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ गया।
Iran US War Update: ईरान के सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई ने गुरुवार को कहा कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल के साथ ईरान का युद्ध शुरू होने के बाद से, खाड़ी और होर्मुज स्ट्रेट के लिए एक नया चैप्टर आकार ले रहा है। उन्होंने कहा कि फारसी खाड़ी में अमेरिकियों की एकमात्र जगह इसके पानी की गहराइयों में है, जबकि होर्मुज स्ट्रेट तेहरान की पूरी पकड़ में बना हुआ है। खामेनेई ने ईरानी सरकारी टेलीविजन पर पढ़े गए एक बयान में यह बात कही। ईरान के सर्वोच्च नेता ने कहा कि तेहरान खाड़ी क्षेत्र को सुरक्षित करेगा। होर्मुज का नया प्रबंधन सभी खाड़ी देशों के लिए शांति, प्रगति और आर्थिक लाभ लाएगा। 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिका व इजरायल ने हमला कर दिया था, जिसमें तत्कालीन ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत हो गई थी। इसके बाद मिडिल ईस्ट में युद्ध छिड़ गया।
खामेनेई ने अपने बयान में कहा, "अल्लाह की मदद और शक्ति से, फारसी खाड़ी क्षेत्र का उज्ज्वल भविष्य एक ऐसा भविष्य होगा, जिसमें अमेरिका नहीं होगा। एक ऐसा भविष्य जो यहां के लोगों की प्रगति, सुख-सुविधा और समृद्धि के लिए समर्पित होगा।" उन्होंने कहा, ''फारसी खाड़ी और ओमान की खाड़ी के उस पार रहने वाले हमारे और हमारे पड़ोसियों का भविष्य एक-दूसरे से जुड़ा हुआ है। हजारों किलोमीटर दूर से आकर, वहां लालच और द्वेष के साथ काम करने वाले विदेशियों के लिए इस भविष्य में कोई जगह नहीं है, सिवाय इन खाड़ियों की गहराइयों के।”
उन्होंने कहा कि ईरान अपनी परमाणु और मिसाइल क्षमताओं को एक राष्ट्रीय संपत्ति के तौर पर सुरक्षित रखेगा, भले ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन मुद्दों पर कोई समझौता करने की कोशिश कर रहे हों। खामेनेई ने कहा, “देश के अंदर और बाहर रहने वाले नौ करोड़ स्वाभिमानी और सम्मानित ईरानी, ईरान की पहचान से जुड़ी सभी आध्यात्मिक, मानवीय, वैज्ञानिक, औद्योगिक और तकनीकी क्षमताओं को राष्ट्रीय संपत्ति मानते हैं। वे इनकी रक्षा ठीक वैसे ही करेंगे, जैसे वे देश के जल, थल और वायुक्षेत्र की रक्षा करते हैं।”
वहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को परमाणु समझौते की शर्तों पर सहमत होने की चेतावनी देते हुए कहा है कि ऐसा न होने पर अमेरिका उसके बंदरगाहों की नौसैनिक नाकेबंदी जारी रखेगा और आर्थिक दबाव बढ़ाएगा। उन्होंने दोहराया कि यदि ईरान परमाणु हथियार बनाना जारी रखता है, तो उसके साथ कभी कोई समझौता नहीं होगा। दूसरी ओर, ईरान का कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल नागरिक उद्देश्यों के लिए है।
अमेरिकी राष्ट्रपति और उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम ईरान के ताजा प्रस्ताव पर चर्चा कर रही है, जिसमें ईरान ने पहले होर्मुज को खोलने और नाकेबंदी हटाने का सुझाव दिया है, जबकि परमाणु वार्ता को स्थगित करने की बात कही है। नाकेबंदी जारी रखने के ट्रंप के फैसले से वैश्विक तेल बेंचमार्क 'ब्रेंट क्रूड' की कीमतें गुरुवार को 125 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुंच गईं। अमेरिकी राष्ट्रपति ने इस रणनीति का बचाव करते हुए कहा कि नाकेबंदी प्रत्यक्ष सैन्य कार्रवाई से अधिक प्रभावी हो सकती है। उन्होंने ईरान से जल्द कार्रवाई करने का आग्रह किया और कहा कि अधिकारी जरूरत पड़ने पर महीनों तक नाकेबंदी जारी रखने के तरीके खोज रहे हैं।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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