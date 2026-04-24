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ना बोल, ना खा पा रहे ईरान ने नए सुप्रीम लीडर, चेहरा झुलसा, प्लास्टिक सर्जरी-प्रोस्थेटिक पैर की जरूरत: रिपोर्ट

Apr 24, 2026 07:21 am ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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अधिकारियों के मुताबिक मोजतबा खामेनेई का चेहरा और होंठ बुरी तरह झुलस गए हैं। इस वजह से वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहे हैं और ऐसे में चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है।

ना बोल, ना खा पा रहे ईरान ने नए सुप्रीम लीडर, चेहरा झुलसा, प्लास्टिक सर्जरी-प्रोस्थेटिक पैर की जरूरत: रिपोर्ट

ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई की हालत बेहद खराब है। हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मोजतबा पिछले महीने अमेरिकी और इजरायली हमलों में बुरी तरह घायल हुए थे और अब स्थिति यह है कि उन्हें प्लास्टिक सर्जरी और नकली पैर लगवाने की जरूरत पड़ सकती है। यह नही दावा किया गया है कि बुरी तरह झुलस जाने की वजह से वह ना तो ठीक से बोल पा रहे हैं ना खा पा रहे हैं।

ईरानी सुप्रीम लीडर की स्वास्थ्य को लेकर यह दावे न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में किए गए हैं ल। रिपोर्ट में कुछ वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों के हवाले से बताया गया है कि मोजतबा खामेनेई गंभीर रूप से घायल हैं। हालांकि इसके बावजूद मानसिक रूप से सतर्क और सक्रिय हैं। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी एक टांग की तीन बार सर्जरी हो चुकी है और उन्हें कृत्रिम पैर यानी प्रोस्थेटिक पैर की जरूरत है। साथ ही उनके एक हाथ का भी ऑपरेशन हुआ है, जिसके बाद धीरे-धीरे हालत ठीक हो रही है।

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झुलस गया चेहरा

अधिकारियों ने आगे दावा किया कि हमलों में मोजतबा का चेहरे और उनके होंठ भी बुरी तरह झुलस गए। इसके कारण उन्हें बोलने में दिक्कत हो रही है और आगे चलकर उन्हें प्लास्टिक सर्जरी की आवश्यकता पड़ेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि उनकी लोकेशन गुप्त रखने के लिए वह बहुत कम लोगों से मिलते हैं और ज्यादातर डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ से घिरे रहते हैं। यही नहीं इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के वरिष्ठ कमांडर और अन्य शीर्ष अधिकारी भी उनसे सीधे मिलने से बच रहे हैं, ताकि उनकी लोकेशन ट्रैक न हो सके।

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कैसे होता है सुप्रीम लीडर से संपर्क?

रिपोर्ट के मुताबिक, मोजतबा खामेनेई से संपर्क का तरीका भी बेहद गोपनीय है। उन्हें संदेश हाथ से लिखकर बंद लिफाफों में दिए जाते हैं। इसके बाद एक भरोसेमंद कूरियर चेन के जरिए अलग-अलग रास्तों से उनके ठिकाने तक पहुंचाया जाता है। उनके जवाब भी इसी तरीके से वापस भेजे जाते हैं।

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युद्ध शुरू होने के बाद से नहीं आए नजर

मोजतबा खामेनेई अमेरिका संग युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए हैं। पब्लिक में उनकी आवाज भी नहीं सुनी गई है। ऐसे में बीते दिनों यह खबरें भी आईं कि उनकी मौत हो चुकी है। बता दें कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला कर तब के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई को मार गिराया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस हमले में खामेनेई के परिवार के कई लोग मारे गए। वहीं यह भी कहा जा रहा है कि इस हमले में मोजतबा खामेनेई को भी गंभीर चोटें आई थीं।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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