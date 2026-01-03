Hindustan Hindi News
Iran Supreme Leader Khamenei Stern Warning says Rioters must be dealt with Firmly
दंगाइयों पर करनी होगी सख्ती, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने किसे दी सख्त चेतावनी

दंगाइयों पर करनी होगी सख्ती, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने किसे दी सख्त चेतावनी

संक्षेप:

ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने चेतावनी दी कि अधिकारियों को प्रदर्शनकारियों से बातचीत करनी चाहिए, लेकिन दंगाइयों से बातचीत करना बेकार है। उन्हें उनकी जगह दिखानी होगी।

Jan 03, 2026 06:03 pm IST
ईरान के सुप्रीम लीडर ने शनिवार को देश में अशांति उत्पन्न करने वाले विरोध प्रदर्शनों पर कहा कि ‘दंगाइयों पर सख्ती करनी होगी।’ सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की ये टिप्पणियां एक सप्ताह से जारी प्रदर्शनों के प्रति अधिकारियों को अधिक आक्रामक रुख अपनाने की अनुमति देने का संकेत प्रतीत होती है। इन विरोध प्रदर्शनों की वजह देश की कमजोर अर्थव्यवस्था है क्योंकि ईरान की मुद्रा ‘रियाल’ का मूल्य गिर गया है। फिलहाल एक अमेरिकी डॉलर लगभग 14 लाख रियाल के बराबर है।

शिया त्योहार के मौके पर एक भाषण में खामेनेई ने कहा, "राष्ट्रपति और बड़े अधिकारी प्रतिबंधों से जूझ रहे देश में आर्थिक मुश्किलों को हल करने के लिए काम कर रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा, "दुकानदारों ने इस स्थिति का विरोध किया है और यह बिल्कुल सही है।'' लेकिन खामेनेई ने फिर भी चेतावनी दी कि अधिकारियों को प्रदर्शनकारियों से बातचीत करनी चाहिए, लेकिन दंगाइयों से बातचीत करना बेकार है। उन्हें उनकी जगह दिखानी होगी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अब तक इन विरोध प्रदर्शनों में कम से कम आठ लोग मारे गए हैं, जिनमें सुरक्षा सेवाओं के सदस्य भी शामिल हैं।

पहली मौतें गुरुवार को तब रिपोर्ट की गईं जब प्रदर्शनकारियों की अधिकारियों से झड़प हुई। शनिवार को, मेहर न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि देश के पश्चिम में एक प्रदर्शन के दौरान ईरानी पैरामिलिट्री फ़ोर्स का एक सदस्य मारा गया। मेहर ने रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के एक बयान का हवाला देते हुए कहा, "बसीज के एक सदस्य अली अज़ीज़ी को हरसिन शहर में हथियारबंद दंगाइयों की भीड़ के दौरान चाकू मारा गया और गोली मारी गई, जिससे वह मारे गए।" रिवोल्यूशनरी गार्ड्स सेना की वैचारिक शाखा है जो वॉलंटियर बसीज फोर्स की देखरेख करती है। तसनीम न्यूज एजेंसी ने एक स्थानीय अधिकारी के हवाले से यह भी बताया कि शुक्रवार को तेहरान के दक्षिण में पवित्र शहर कोम में एक व्यक्ति मारा गया, जब वह जिस ग्रेनेड का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था, वह उसके हाथों में फट गया।

विरोध प्रदर्शन ज़्यादातर ईरान के पश्चिम और दक्षिण-पश्चिम के मध्यम आकार के शहरों में केंद्रित रहे हैं, जहां झड़पें और तोड़फोड़ की खबरें आई हैं। स्थानीय मीडिया के आधार पर न्यूज एजेंसी एएफपी की गिनती के अनुसार, कम से कम 25 शहरों में अलग-अलग आकार के विरोध प्रदर्शन हुए हैं। हालांकि, स्थानीय मीडिया हर घटना की रिपोर्ट नहीं करता है, और सरकारी मीडिया ने विरोध प्रदर्शनों की कवरेज को कम करके दिखाया है, जबकि सोशल मीडिया पर आने वाले वीडियो को अक्सर वेरिफाई करना मुश्किल होता है।

Madan Tiwari

लेखक के बारे में

Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।

