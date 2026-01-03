दंगाइयों पर करनी होगी सख्ती, ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने किसे दी सख्त चेतावनी

संक्षेप: ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई ने चेतावनी दी कि अधिकारियों को प्रदर्शनकारियों से बातचीत करनी चाहिए, लेकिन दंगाइयों से बातचीत करना बेकार है। उन्हें उनकी जगह दिखानी होगी।

ईरान के सुप्रीम लीडर ने शनिवार को देश में अशांति उत्पन्न करने वाले विरोध प्रदर्शनों पर कहा कि ‘दंगाइयों पर सख्ती करनी होगी।’ सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की ये टिप्पणियां एक सप्ताह से जारी प्रदर्शनों के प्रति अधिकारियों को अधिक आक्रामक रुख अपनाने की अनुमति देने का संकेत प्रतीत होती है। इन विरोध प्रदर्शनों की वजह देश की कमजोर अर्थव्यवस्था है क्योंकि ईरान की मुद्रा ‘रियाल’ का मूल्य गिर गया है। फिलहाल एक अमेरिकी डॉलर लगभग 14 लाख रियाल के बराबर है।

शिया त्योहार के मौके पर एक भाषण में खामेनेई ने कहा, "राष्ट्रपति और बड़े अधिकारी प्रतिबंधों से जूझ रहे देश में आर्थिक मुश्किलों को हल करने के लिए काम कर रहे हैं।" उन्होंने आगे कहा, "दुकानदारों ने इस स्थिति का विरोध किया है और यह बिल्कुल सही है।'' लेकिन खामेनेई ने फिर भी चेतावनी दी कि अधिकारियों को प्रदर्शनकारियों से बातचीत करनी चाहिए, लेकिन दंगाइयों से बातचीत करना बेकार है। उन्हें उनकी जगह दिखानी होगी। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, अब तक इन विरोध प्रदर्शनों में कम से कम आठ लोग मारे गए हैं, जिनमें सुरक्षा सेवाओं के सदस्य भी शामिल हैं।

पहली मौतें गुरुवार को तब रिपोर्ट की गईं जब प्रदर्शनकारियों की अधिकारियों से झड़प हुई। शनिवार को, मेहर न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि देश के पश्चिम में एक प्रदर्शन के दौरान ईरानी पैरामिलिट्री फ़ोर्स का एक सदस्य मारा गया। मेहर ने रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के एक बयान का हवाला देते हुए कहा, "बसीज के एक सदस्य अली अज़ीज़ी को हरसिन शहर में हथियारबंद दंगाइयों की भीड़ के दौरान चाकू मारा गया और गोली मारी गई, जिससे वह मारे गए।" रिवोल्यूशनरी गार्ड्स सेना की वैचारिक शाखा है जो वॉलंटियर बसीज फोर्स की देखरेख करती है। तसनीम न्यूज एजेंसी ने एक स्थानीय अधिकारी के हवाले से यह भी बताया कि शुक्रवार को तेहरान के दक्षिण में पवित्र शहर कोम में एक व्यक्ति मारा गया, जब वह जिस ग्रेनेड का इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा था, वह उसके हाथों में फट गया।