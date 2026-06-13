ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का इंतजार होगा खत्म, 9 जुलाई को होंगे दफन, 28 फरवरी को हुई थी मौत

ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई का अंतिम संस्कार 9 जुलाई को किया जाएगा। ईरानी मीडिया के मुताबिक खामेनेई के अंतिम संस्कार में 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। खामेनेई की मौत 28 फरवरी को अमेरिकी हमले में हो गई थी।

ईरान पर करीब तीन दशक तक शासन करने वाले अयातुल्लाह अली खामेनेई का अंतिम संस्कार का इंतजार अब खत्म होने वाला है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायली मिसाइल हमलों में जान गंवाने वाले पूर्व सुप्रीम लीडर का अंतिम संस्कार कार्यक्रम चार 4 जुलाई से शुरू हो जाएगा। 6 और 7 जुलाई को ईरान के अलग-अलग शहरों (तेहरान, कोम, मशहद) में अंतिम संस्कार कार्यक्रम होंगे इसके बाद 9 जुलाई को समर्थकों की मौजूदगी के दौरान इमाम रेजा शरीन में भूतपूर्व सुप्रीम लीडर को दफन किया जाएगा।

ऐसा नहीं है कि ईरान सरकार ने अपने सुप्रीम लीडर को जानबूझकर इंतजार करवाया हो। लेकिन अमेरिका से जारी युद्ध के हालात के बीच लगातार उनके अंतिम संस्कार का कार्यक्रम टलता रहा। 1989 से लेकर 2026 तक ईरान का नेतृत्व करने वाले नेता की मौत 28 फरवरी को हो गई थी। अमेरिका और इजरायल के हमलों में खामेनेई के साथ उनकी बेटी, दामाद एक पोता और अन्य ईरानी सैन्य अधिकारी भी मारे गए थे। 28 फरवरी की इस घटना के बाद 4 मार्च को उनके अंतिम संस्कार के आयोजन की योजना बनाई गई। लेकिन अंतिम संस्कार के मौके पर करोड़ों समर्थकों के जुटने की संभावना थी। अमेरिकी हमले की स्थिति में इतनी बड़ी संख्या में भीड़ जुटना ईरान के लिए सही नहीं था। इसलिए इस कार्यक्रम को टाल दिया गया।

मुहर्रम में दफनाने की थी योजना: ईरानी मीडिया बता दें, इस्लामिक कानून के मुताबिक सामान्यतः मृतकों को 24 घंटे के भीतर ही दफनाया जाता है। लेकिन युद्ध की स्थिति में इसे और भी लंबा खींचा जा सकता है। शुरुआत में ईरान ने मृत्यु के तुरंत बाद ही इसको करने की कोशिश की लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाया तो फिर मुहर्रम के महीने में इसे करने की योजना बनाई गई।

इरानी सरकारी समाचार एजेंसी के मुताबिक, ईरान सरकार शुरुआत में मुहर्मम के पहले तीन दिन में अंतिम संस्कार की योजना बना रहा था, जो कि जून महीने में पड़ता। लेकिन तेहरान के मेयर अलीरेजा जकानी के मुताबिक, मुहर्रम के शुरुआती दिनों में इमाम हुसैन के वार्षिक शोक के कार्यक्रम होते हैं। ऐसे में अंतिम संस्कार को दूसरे दस दिनों के लिए टाल दिया गया, जिससे यह 26 जून से 5 जुलाई के आसपास शुरू हो जाएगा। एक बार कार्यक्रम शुरू होने के बाद फिर से आराम से पूरा किया जा सकेगा।