ट्रंप की गाली वाली पोस्ट पर ईरान ने ली चुटकी, फोटो दिखाकर पूछा-इसे भूल गए? क्या दिखाई है तस्वीर
अमेरिकी राष्ट्रपति के गाली वाली पोस्ट पर ईरान ने तगड़ी चुटकी ली है। ईरान ने अमेरिकी विमान के टुकड़ों की तस्वीर दिखाते हुए पूछा है कि इसे भूल गए? ईरान का दावा है कि उसने अमेरिकी विमान को मलबे में तब्दील कर दिया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति के गाली वाली पोस्ट पर ईरान ने तगड़ी चुटकी ली है। ईरान ने अमेरिकी विमान के टुकड़ों की तस्वीर दिखाते हुए पूछा है कि इसे भूल गए? ईरान का दावा है कि उसने अमेरिकी विमान को मलबे में तब्दील कर दिया है। इसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। बता दें कि ट्रंप ने आज एक पोस्ट में कहाकि अगर ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को नहीं खोला तो वह उसके पावर प्लांट्स और पुलों को तबाह कर देंगे।
ट्रंप ने क्या लिखा था
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट पर लिखा था कि मंगलवार का दिन, पावर प्लांट डे होगा, ब्रिज डे होगा। ईरान में ऐसा कुछ होगा, जो फिर कभी नहीं होगा। उन्होंने ईरान के लिए गाली भरे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए लिखा कि था कि तुम लोग जल्द से जल्द होर्मुज स्ट्रेट खोल दो। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम सब नर्क पहुंच जाओगे।
इतिहास खुद को दोहराता है
इसके कुछ ही देर बाद ईरान ने तबाह हुए अमेरिकी विमानों की तस्वीर पोस्ट की। ईरान का दावा है कि उसने इन अमेरिकी विमानों को तबाह कर दिया है। वहीं, अमेरिका का कहना है कि उसने अपने पायलट को वहां से रेस्क्यू कर लिया है। इसके साथ ही ईरान ने अमेरिका के जख्मों पर नमक भी रगड़ा है। उसने एक्स पर पोस्ट में कहा है कि इतिहास खुद को दोहराता है। इसने 24 अप्रैल 1980 की याद दिलाई है, जब अमेरिका का ऑपरेशन ईगल क्लॉ, ईरान के तबास डेजर्ट में धूल चाट गया था।
बचाव मिशन को बताया विफल
ईरान में खतम अल-अनबिया केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ने कहाकि अमेरिकी सेना काकथित बचाव अभियान एक भ्रामक मिशन था। इसे दक्षिण ईसफहान के एक खराब हवाई अड्डे पर गिरे विमान के पायलट को बचाने के बहाने के तहत अंजाम दिया गया। उन्होंने कहाकि ईरानी सशस्त्र बलों के समय पर पहुंचने के बाद यह पूरी तरह विफल हो गया।
ट्रंप की सहयोगी को भी जवाब
ईरान ने ट्रंप की सहयोगी कैरोलिन लेविट द्वारा एक्स पर गर्व करने वाली पोस्ट का भी जवाब दिया। ईरान के दूतावास ने एक्स पर एक पोस्ट में कहाकि तब आप यह सब भी जोड़िए कि मिनाब स्कूल के बच्चों को मारने पर गर्व है। अस्पतालों और विश्वविद्यालयों पर हमला करने पर गर्व है। गाजा में इजरायल के नरसंहार का समर्थन करने पर गर्व है। एपस्टीन मामले पर गर्व है। आगे उसने लिखा कि यूजर्स, कृपया बेझिझक कैरोलिन को बताएं कि और क्या जोड़ना है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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