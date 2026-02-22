अमेरिका से तनाव के बीच खुद को मजबूत कर रहा ईरान, रूस के साथ की बड़ी सीक्रेट डील
एक कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, तेहरान ने पिछले जुलाई में इन सिस्टम के लिए ऑफिशियली रिक्वेस्ट की थी। पिछले साल जून में, अमेरिकी फोर्स ने ईरान के तीन मुख्य न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया था।
अमेरिका से तनाव के बीच ईरान खुद को मजबूत करने में जुट गया है। फाइनेंशियल टाइम्स ने रविवार को बताया कि ईरान ने रूस के साथ हजारों एडवांस्ड शोल्डर-फायर्ड मिसाइलें खरीदने के लिए 500 मिलियन यूरो ($589 मिलियन) की बड़ी सीक्रेट आर्म्स डील की है। दिसंबर में मॉस्को में साइन किए गए इस एग्रीमेंट के तहत रूस तीन साल में 500 मैन-पोर्टेबल वर्बा लॉन्च यूनिट और 2,500 9M336 मिसाइलें देगा। एफटी और डील से जुड़े कई लोगों द्वारा देखे गए लीक हुए रूसी डॉक्यूमेंट्स का हवाला देते हुए यह बात कही गई।
डील के तहत डिलीवरी तीन हिस्सों में होनी है, जो 2027 से 2029 तक चलेगी। यह डील रूस की सरकारी हथियार एक्सपोर्टर कंपनी रोसोबोरोनएक्सपोर्ट और ईरान के रक्षा मंत्रालय और आर्म्ड फोर्सेज लॉजिस्टिक्स (MODAFL) के मॉस्को प्रतिनिधि के बीच हुई थी। एक कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक, तेहरान ने पिछले जुलाई में इन सिस्टम के लिए ऑफिशियली रिक्वेस्ट की थी। पिछले साल जून में, अमेरिकी फोर्स ने ईरान के तीन मुख्य न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया था।
प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमले में ईरान की जरूरी न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह हो गईं। हालांकि, उस समय के शुरुआती अमेरिकी इंटेलिजेंस असेसमेंट के मुताबिक, अमेरिकी एयरस्ट्राइक ने ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को खत्म नहीं किया और उसे बस कुछ महीने पीछे कर दिया। ईरानी अधिकारियों ने बार-बार कहा है कि तेहरान युद्ध के दौरान हुए नुकसान से उबर चुका है और उसकी कैपेबिलिटीज पहले से बेहतर हैं। रूस की ईरान के साथ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ट्रीटी है, हालांकि इसमें म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज शामिल नहीं है। रूस के डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक, फरवरी की शुरुआत में, एक रूसी नेवल कॉर्वेट ने इस हफ़्ते ओमान की खाड़ी में ईरानी नेवी के साथ युद्धाभ्यास किया।
ईरानी विदेश मंत्री ने कहा- समझौता तैयार होने वाला है
वहीं, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि ईरान के खिलाफ सीमित हमले किए जा सकते हैं, जबकि ईरान के विदेश मंत्री ने कहा कि तेहरान को अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता के बाद अगले कुछ दिनों में एक प्रस्तावित समझौते के तैयार होने की उम्मीद है। एक पत्रकार के इस सवाल के जवाब में कि क्या देशों के बीच बातचीत के दौरान अमेरिका सीमित सैन्य कार्रवाई कर सकता है, ट्रंप ने कहा, ''मुझे लगता है कि मैं इस पर विचार कर रहा हूं।" इससे पहले, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने एक टीवी साक्षात्कार में कहा कि उनका देश अगले दो से तीन दिन में समझौते का मसौदा तैयार करने की योजना बना रहा है, जिसे बाद में वाशिंगटन भेजा जाएगा। अराघची ने एमएसएनओडब्ल्यू के "मॉर्निंग जो" शो में कहा, "मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा समय लगेगा, शायद एक हफ्ते के भीतर ही हम मसौदे पर वास्तविक और गंभीर बातचीत शुरू कर सकते हैं और किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं।"
