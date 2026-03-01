ईरान ने पाकिस्तान को दिया झटका, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की तरफ बढ़ रहे जहाजों को रोका
सूत्रों ने बताया कि लाहौर और खैरपुर जहाजों को संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह बंदरगाह पर रहने का निर्देश दिया गया है, जबकि कराची जहाज को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर लंगर डालने का निर्देश दिया गया है।
इजरायल-अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग से मिडिल ईस्ट में तनाव बना हुआ है। ईरान खाड़ी के कई देशों पर हमला कर रहा है, जबकि इजरायली-अमेरिकी हमले में उसके सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत हो चुकी है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से भी किसी जहाज न जाने देने की धमकी दी है। यह वही रास्ता है, जहां से रोजाना बड़ी मात्रा में कच्चा तेल दुनियाभर के देशों को जाता है। इस बीच, ईरान ने पाकिस्तान को भी झटका दिया है। एआरवाई न्यूज के अनुसार, ईरान ने रविवार को पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉर्पोरेशन (PNSC) के तीन जहाजों को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की ओर बढ़ने से रोक दिया।
एआरवाई न्यूज के मुताबिक, कराची, लाहौर और खैरपुर जहाजों के बारे में आदेश जारी किए गए थे, जो तेल ले जाने के लिए निकले थे। सूत्रों ने ब्रॉडकास्टर को बताया कि लाहौर और खैरपुर जहाजों को संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह बंदरगाह पर रहने का निर्देश दिया गया है, जबकि कराची जहाज को पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर लंगर डालने का निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि उस समय तीनों जहाजों में पाकिस्तानी क्रू मेंबर सवार थे। ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) ने चेतावनी दी है कि होर्मुज स्ट्रेट को कमर्शियल और नेवी के जहाजों समेत सभी समुद्री ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है।
फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच मौजूद होर्मुज स्ट्रेट, फारस की खाड़ी से खुले समुद्र तक जाने का एकमात्र समुद्री रास्ता देता था और इसे दुनिया के सबसे स्ट्रेटेजिक रूप से अहम समुद्री चोक पॉइंट में से एक माना जाता है। लगभग 104 मील लंबा यह स्ट्रेट अपने सबसे पतले पॉइंट पर लगभग 60 मील से 24 मील तक चौड़ा है। यह एक जरूरी तेल एक्सपोर्ट रूट के तौर पर काम करता है, जो सऊदी अरब, ईरान, इराक और यूनाइटेड अरब अमीरात को ओमान की खाड़ी और अरब सागर के जरिए ग्लोबल मार्केट से जोड़ता है। पाकिस्तानी जहाजों को रोकने का फैसला ईरान पर अमेरिकी-इजरायली के हमलों और ईरान की जवाबी कार्रवाई की वजह से इलाके में अस्थिरता के बीच आया है, जिससे होर्मुज स्ट्रेट और उसके आसपास समुद्री सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है।
