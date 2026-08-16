कैरोलिन लीविट के इस्तीफे के पीछे ट्रंप का 'धोखा', ईरान का चौंकाने वाला दावा

साउथ अफ्रीका में ईरान की एम्बेसी ने वाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट के इस्तीफे को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एक कथित सुरक्षा ऑपरेशन से जोड़ दिया है। एम्बेसी का दावा है कि ट्रंप ने खतरे के समय लीविट को धोखा दिया, जिसके बाद वे आहत होकर पद छोड़ रही हैं।

साउथ अफ्रीका स्थित ईरान की एम्बेसी ने वाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लीविट के इस्तीफे को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से जुड़े एक कथित सुरक्षा ऑपरेशन से जोड़ दिया है। एम्बेसी का दावा है कि लीविट ट्रंप के धोखे से आहत होकर पद छोड़ रही हैं। लीविट ने बुधवार को घोषणा की कि वे अगस्त के अंत में अपना पद छोड़ देंगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वे अपने दो छोटे बच्चों के साथ अधिक समय बिताना चाहती हैं। हालांकि, उनके इस्तीफे के समय को लेकर सोशल मीडिया पर अटकलें तेज हो गईं कि क्या वे उस एयरक्राफ्ट में छोड़े जाने से परेशान थीं, जिसे कथित तौर पर ट्रंप के लिए असुरक्षित माना गया था।

ईरानी एम्बेसी ने एक्स पर लीविट की एक तस्वीर पोस्ट कर दावा किया कि ट्रंप ने खतरे के समय उन्हें धोखा दिया और खुद दूसरे एयरक्राफ्ट से भाग निकले। पोस्ट में ट्रंप को एयरक्राफ्ट के बीच चुपके से ले जाने के लिए केटरिंग ट्रक के इस्तेमाल का भी मजाक उड़ाया गया। हालांकि इस दावे की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है।

तुर्की में क्या हुआ था? मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, 8 जुलाई को अंकारा छोड़ने से ठीक पहले ट्रंप को नए एयर फोर्स वन से छोटे एयर फोर्स सी-32ए एयरक्राफ्ट में शिफ्ट कर दिया गया था। ट्रंप ने बाद में पुष्टि की कि सुरक्षा और सैन्य अधिकारियों ने संभावित खतरे के कारण दूसरा विमान इस्तेमाल करने की सलाह दी थी। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिकी खुफिया अधिकारियों ने ईरान से जुड़े एक विश्वसनीय खतरे की पहचान की थी। शुरू में उम्मीद थी कि ट्रंप पुराने विमान से तुर्की छोड़ेंगे, लेकिन उन्हें चुपके से केटरिंग ट्रक के जरिए दूसरे विमान में ले जाया गया।

कई अधिकारी, सहयोगी और पत्रकार मूल विमान में ही रह गए, जो बाद में ब्रिटेन के लिए रवाना हो गया। इस घटना ने सवाल खड़े कर दिए कि प्रेसिडेंट के लिए असुरक्षित माने गए विमान में बाकी लोगों को क्यों छोड़ा गया। सोशल मीडिया यूजर्स ने अंदाजा लगाया कि लीविट भी उसी विमान में सवार लोगों में शामिल हो सकती हैं। ईरानी एम्बेसी ने इन्हीं अटकलों का इस्तेमाल कर उनके इस्तीफे को इस घटना से जोड़ने की कोशिश की।