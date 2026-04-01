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Google, Apple पर हमले की फिराक में बैठा है ईरान, अमेरिका ने क्या दिया रिप्लाई

Apr 01, 2026 08:54 am ISTNisarg Dixit लाइव हिन्दुस्तान
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राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका ईरान पर अपने सैन्य हमलों को दो से तीन सप्ताह के भीतर खत्म कर सकता है। उन्होंने कहा, 'हम जल्द ही निकल रहे हैं।' उन्होंने कहा कि वापसी 'दो या तीन सप्ताह में हो सकती है।'

Google, Apple पर हमले की फिराक में बैठा है ईरान, अमेरिका ने क्या दिया रिप्लाई

ईरान की तरफ से कंपनियों को निशान बनाने की मिली धमकी के बाद अमेरिका ने जवाब दिया है। खबर है कि अमेरिका ने भी सेना तैयार होने की बात कही है। हालांकि, अब तक इसे लेकर आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया था। IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने 18 कंपनियों पर हमले की चेतावनी दी थी। इनमें META, Google समेत कई कंपनियां शामिल हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ट्रंप प्रशासन ने कहा है कि अमेरिका सेना तेहरान के किसी भी हमले को रोकने के लिए तैयार है। रॉयटर्स से बातचीत में वाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा, 'अमेरिकी सेना ईरान की तरफ से किए जाने वाले किसी भी हमले को रोकने के लिए तैयार है और पहले भी थी, जैसा कि आतंकवादी शासन के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों में 90 प्रतिशत की गिरावट से यह साबित होता है।'

ईरान की धमकी

आईआरजीसी ने कहा, 'ईरान में होने वाली हर हत्या के जवाब में इन कंपनियों को एक अप्रैल को स्थानीय समयानुसार रात आठ बजे से अपने संबंधित ठिकानों के विनाश के लिए तैयार रहना चाहिए।'

बयान में आगे कहा गया कि इन कंपनियों में सिस्को, एचपी, इंटेल, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट, ऐपल, गूगल, मेटा, आईबीएम, डेल, पैलेंटीर, एनवीडिया, जेपी मॉर्गन, टेस्ला, जीई स्पायर सॉल्यूशन, जी42 और बॉइंग शामिल हैं। यह दावा किया गया कि ये कंपनियां ईरान के खिलाफ आतंकवादी योजना में सक्रिय रूप से शामिल हैं।

अमेरिका का क्या है प्लान

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि उन्हें ईरान युद्ध की 'फिनिश लाइन' नजर आ रही है। उन्होंने कहा, 'वॉशिंगटन फिनिश लाइन देख सकता है। आज नहीं, कल नहीं, लेकिन वह है।' उन्होंने कहा कि ईरान और अमेरिका के बीच संदेशों का आदान प्रदान चल रहा है और सीधी मुलाकात भी हो सकती है। हालांकि, इसे लेकर उन्होंने जानकारी स्पष्ट नहीं की।

ट्रंप का बदलता रुख

राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि अमेरिका ईरान पर अपने सैन्य हमलों को दो से तीन सप्ताह के भीतर खत्म कर सकता है। उन्होंने कहा, 'हम जल्द ही निकल रहे हैं।' उन्होंने कहा कि वापसी 'दो या तीन सप्ताह में हो सकती है।'

खास बात है कि अमेरिका ने 15 सूत्रीय मांगें नहीं मानने पर तेहरान को धमकी भी दी थी। मंगलवार को अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ ने कहा कि ट्रंप युद्ध खत्म करने के लिए ईरान से डील करना चाहते हैं।

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UAE दे सकता है साथ

खबरें हैं कि अब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खुलवाने के लिए UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात भी युद्ध के मैदान में उतर सकता है। हालांकि, अब तक इसे लेकर आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है। हाल ही में ट्रंप ने देशों से खुद ही होर्मुज से तेल लाने के लिए कह दिया था।

Nisarg Dixit

लेखक के बारे में

Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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