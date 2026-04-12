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ईरान में बड़े जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़, सुरक्षा बलों ने 50 लोगों को किया गिरफ्तार

Apr 12, 2026 08:04 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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पिछले कुछ समय में ईरान ने जासूसी के आरोप में लगभग 500 लोगों को हिरासत में लिया है। ताजा संघर्ष के बाद से यह संख्या बढ़ी है। इस महीने की शुरुआत में ही 85 लोगों को विदेशी ताकतों से सहयोग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

ईरान में बड़े जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़, सुरक्षा बलों ने 50 लोगों को किया गिरफ्तार

ईरान ने रविवार को एक बड़े जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। रिपोर्ट के अनुसार, सुरक्षा बलों ने देशभर में 50 लोगों को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि उन्होंने देश के अहम स्थानों के कोऑर्डिनेट्स विदेशी ताकतों को मुहैया कराए। ईरानी राज्य समाचार एजेंसी IRNA ने बताया कि ये संदिग्ध व्यक्ति फिक्स्ड और मोबाइल लोकेशन की जानकारी देते थे, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, चेकपॉइंट्स और सुरक्षा बलों की तैनाती शामिल थी। इस जानकारी का इस्तेमाल उन स्थानों पर टारगेटेड हमलों के लिए किया जा सकता था।

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गिरफ्तारी के दौरान सुरक्षा बलों ने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए। इनमें कम्युनिकेशन डिवाइसेज, सैटेलाइट आधारित टूल्स, हथियार और गोला-बारूद शामिल हैं। अधिकारियों ने इस जासूसी गतिविधि की समयसीमा या इसमें शामिल विदेशी तत्वों का साफ खुलासा नहीं किया है। हालांकि, ईरान अक्सर ऐसी जासूसी कार्रवाइयों के लिए अमेरिका या इजरायल को जिम्मेदार ठहराता है। यह कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब ईरान पहले ही जासूसी से जुड़े सैकड़ों मामलों में सख्ती बरत रहा है।

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जासूसों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई

पिछले कुछ समय में ईरान ने जासूसी के आरोप में लगभग 500 लोगों को हिरासत में लिया है। फरवरी के अंत में शुरू हुए संघर्ष के बाद से यह संख्या बढ़ी है। इस महीने की शुरुआत में ही 85 लोगों को विदेशी ताकतों से सहयोग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। अलग-अलग ऑपरेशन्स में इजरायल से जुड़े 97 व्यक्तियों को भी पकड़ा गया। ये घटनाएं ईरान की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की कोशिशों का हिस्सा लगती हैं, जहां देश दुश्मन जासूसी नेटवर्क्स को लगातार निशाना बना रहा है।

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यह घटना अमेरिका और ईरान के बीच इस्लामाबाद में बातचीत के विफल होने के तुरंत बाद सामने आई है। लगभग 21 घंटे चली वार्ता में परमाणु मुद्दे और होर्मुज स्ट्रेट जैसे मुद्दों पर असहमति बनी रही। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने कहा कि कुछ मुद्दों पर समझ बनी, लेकिन दो-तीन मुख्य बिंदुओं पर अड़चन के कारण अंतिम समझौता नहीं हो सका। इस जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश ईरान की सुरक्षा एजेंसियों की ओर से बढ़ाई गई सतर्कता को दर्शाता है, जो क्षेत्रीय तनाव के बीच देश की रक्षा को प्राथमिकता दे रही हैं।

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लेखक के बारे में

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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