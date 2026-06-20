ईरान ने फिर बंद किया होर्मुज, दे डाली सख्त चेतावनी; इजरायल की हरकतों से खफा
ईरान ने एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद कर दिया है। इजरायल की संयुक्त सैन्य कमान ने सरकारी टीवी पर इसकी जानकारी दी। यह कदम इजरायल द्वारा लेबनान में हमलों के चलते उठाया गया है। इसके साथ ही ईरान ने यह भी चेतावनी दी है कि यह तो सिर्फ पहला कदम है।
ईरान ने एक बार फिर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद कर दिया है। इजरायल की संयुक्त सैन्य कमान ने सरकारी टीवी पर इसकी जानकारी दी। यह कदम इजरायल द्वारा लेबनान में हमलों के चलते उठाया गया है। इसके साथ ही ईरान ने यह भी चेतावनी दी है कि यह तो सिर्फ पहला कदम है। अगर इजरायल के हमले इसी तरह से जारी रहे तो अंजाम और भी बुरा हो सकता है। बयान में यह भी कहा गया है कि अमेरिका और इजरायल लगातार सीजफायर की शर्तों का उल्लंघन कर रहे हैं। दूसरी तरफ इसको लेकर अमेरिका का भी बयान है। फॉक्स न्यूज के मुताबिक अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहाकि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद कर रहा है। उन्होंने कहाकि रविवार को ईरान के साथ बातचीत संभव है।
आगे के कदम की योजना
ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने कहाकि यह कदम लेबनान में इजरायल के हमले जारी रहने और अमेरिका की बदनीयती व युद्ध खत्म करने संबंधी वादों के स्पष्ट उल्लंघन की वजह से उठाया गया है। सरकारी टेलीविजन पर दिए गए बयान में यह चेतावनी भी दी गई कि अगर आक्रामकता जारी रहती है, तो आगे के कदम उठाने की योजना बना ली गई है। इस हफ्ते की शुरुआत में अमेरिका और ईरान के बीच अंतरिम समझौते पर हस्ताक्षर होने के बाद जहाजों ने जलडमरूमध्य से गुजरना शुरू कर दिया था। युद्धविराम समझौते की ख़बरें आने के कुछ ही घंटों बाद, शनिवार को दक्षिणी लेबनान पर इज़राइली हमलों में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई, जिनमें दो बच्चे भी शामिल हैं। इस बीच, सरकारी टीवी ने कहाकि युद्ध के मुद्दे पर अमेरिका के साथ बातचीत करने वाली ईरानी टीम स्विट्जरलैंड जा रही है।
खतरे में विश्वसनीयता
गौरतलब है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला बोल दिया था। इसके बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की थी। ईरान पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिका के सहयोगी देशों को निशाना बनाया। आगे चलकर उसने होर्मुज को बंद कर दिया, जिससे पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई चेन प्रभावित हो गई। वहीं, विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई। फिलहाल दोनों देशों के बीच शांति समझौता हो गया है। लेकिन इजरायल ने हठधर्मिता दिखाते हुए कहा है कि वह लेबनान से अपनी सेना नहीं हटाएगा।
रिवॉल्यूशनरी गार्ड की चेतावनी
ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) की कुद्स सेना के मुख्य कमांडर ब्रिगेडियर जनरल इस्माइल कानी ने शनिवार को इजरायल को चेतावनी देते हुए कहाकि उसे लेबनान के हिज्बुल्लाह के साथ हुए टकरावों से सबक सीखना चाहिए। उन्होंने आगे चेताया कि गाजा के पास भी अपना सैलाब है। जनरल कानी ने एक्स पर लिखा कि गाजा के पास भी अपना सैलाब है। जब हमने कहा था कि हिज्बुल्लाह के पास ‘मिर्साद’ (यूएवी) हैं, तब तुमने ध्यान नहीं दिया और तुम जाल में फंस गये। अब इन सौ लोगों की मौत का जवाब कौन देगा? उन्होंने कहाकि अगर तुम अपने राजनेताओं की मर्जी के मुताबिक कदम बढ़ाओगे, तो इस तूफान में फंस जाओगे। संभल जाओ।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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