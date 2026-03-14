तब तक कोई सीजफायर नहीं, अब ईरान ने रख दी कौन सी बड़ी शर्त; हमले जारी
ईरान ने एक बार फिर सीजफायर के लिए बड़ी शर्त रख दी है। ईरान ने कहा है कि जब तक हमले बंद नहीं होते हैं, तब तक कोई सीजफायर नहीं होगा। इस बीच ईरान के इस्फाहन शहर में शनिवार को हवाई हमला हुआ है। इस हमले में 15 लोगों की मौत हो गई है।
ईरान ने एक बार फिर सीजफायर के लिए बड़ी शर्त रख दी है। ईरान ने कहा है कि जब तक हमले बंद नहीं होते हैं, तब तक कोई सीजफायर नहीं होगा। इस बीच ईरान के इस्फाहन शहर में शनिवार को हवाई हमला हुआ है। इस हमले में 15 लोगों की मौत हो गई है। वहीं, ईरान इंटरनेशनल ने सरकारी अखबार फर्हिख्तेगन के हवाले से खबर दी है कि ईरान के दिवंगत सुप्रीम लीडर के शीर्ष सलाहकार अली शमखानी के शरीर को बिना सिर के दफनाया गया।
पूरी तरह ठीक हैं मोजतबा
वहीं, ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरघची ने शनिवार को एक इंटरव्यू में कहाकि देश के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई बिल्कुल ठीक हैं। उन्होंने कहाकि उनके साथ कोई समस्या नहीं है। बता दें कि अमेरिकी रक्षामंत्री ने दावा किया था कि मोजतबा घायल हो गए हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है। लेकिन ईरान ने अमेरिका के इन दावों को पूरी तरह से गलत बताया है।
अमेरिकी धमकी पर ईरान का जवाब
ईरान ने शनिवार को खार्ग द्वीप पर हुए हमलों का बदला लेने की धमकी देते हुए कहाकि वह अमेरिका से जुड़े तेल बुनियादी ढांचे को ‘राख के पर्वत’ में बदल देगा। शुक्रवार देर रात ईरान के रणनीतिक खार्ग द्वीप पर भारी अमेरिकी बमबारी और राष्ट्रपति ट्रम्प की उस चेतावनी के बाद कि यदि ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य की घेराबंदी जारी रखता है तो अमेरिकी सेना ईरानी तेल केंद्रों को निशाना बना सकती है। इस पर ईरान की प्रतिक्रिया आयी है। ‘खातम अल-अम्बिया केंद्रीय मुख्यालय’ के प्रवक्ता इब्राहिम जोलफाकारी ने बड़ी घोषणा की कि यदि ईरान की संपत्तियों पर हमला किया जाता है तो अमेरिकी कंपनियों से जुड़े सभी तेल, आर्थिक और ऊर्जा बुनियादी ढांचे को राख के पहाड़ों में बदल दिया जाएगा।
खार्ग पर अमेरिकी बमबारी
ईरानी सरकारी मीडिया ने जोलफाकारी के हवाले से कहाकि अमेरिकी राष्ट्रपति के बयान के जवाब में हम घोषणा करते हैं कि यदि ईरान के तेल, आर्थिक और ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर कोई हमला होता है तो जैसे हमने पहले भी चेतावनी दी है। इसमें कहा गया है कि पूरे क्षेत्र में उन सभी कंपनियों के बुनियादी ढांचे को तुरंत नष्ट कर दिया जाएगा, जिनमें अमेरिका की हिस्सेदारी है या जो अमेरिका के साथ सहयोग कर रही हैं। अमेरिका ने शुक्रवार देर रात ईरान के रणनीतिक खार्ग द्वीप पर शक्तिशाली बमबारी की, जिससे मध्य पूर्व में तनाव चरम पर पहुंच गया है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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