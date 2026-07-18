शांति की बची-खुची उम्मीद भी टूटी, ईरान का बड़ा ऐलान; अमेरिका से अंतरिम समझौते पर रोक
अमेरिका और ईरान के बीच शांति की बची-खुची उम्मीद भी टूट गई है। ईरान ने अमेरिका के साथ अंतरिम समझौते की अपनी सभी प्रतिबद्धताओं को तोड़ दिया है। इसके चलते दोनों देशों के बीच जारी युद्ध के बीच बची-खुची नाजुक कूटनीतिक उम्मीदों को भी झटका लगा है।
अमेरिका और ईरान के बीच शांति की बची-खुची उम्मीद भी टूट गई है। ईरान ने अमेरिका के साथ अंतरिम समझौते की अपनी सभी प्रतिबद्धताओं को तोड़ दिया है। इसके चलते दोनों देशों के बीच जारी युद्ध के बीच बची-खुची नाजुक कूटनीतिक उम्मीदों को भी झटका लगा है। युद्ध समाप्त होने के फिलहाल कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। गौरतलब है कि होर्मुज जलडमरूमध्य को लेकर संघर्ष तेज होने के बीच अमेरिका और ईरान ने शनिवार को एक-दूसरे के बुनियादी ढांचे और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाकर हमले किए। यह संघर्ष अब तेजी से होर्मुज जलडमरूमध्य पर नियंत्रण को लेकर केंद्रित होता जा रहा है। यह रणनीतिक जलमार्ग कभी दुनिया के लगभग पांचवें हिस्से के कच्चे तेल के परिवहन का प्रमुख मार्ग था। हमलों के दायरे के लगातार बढ़ने से नागरिकों और उन्हें उपलब्ध कराई जा रही आवश्यक सेवाओं पर खतरा मंडराने लगा है।
‘अमेरिकी सेंट्रल कमांड’ ने बताया कि उसने लगातार सातवीं रात ईरान के खिलाफ अभियान में उसकी सैन्य ताकत को कमजोर करने के उद्देश्य से हमले किए। शनिवार तड़के जारी बयान में कहा गया कि इन हमलों में निगरानी केंद्रों, सैन्य साजोसामान, भूमिगत हथियार भंडार और समुद्री सैन्य क्षमताओं को निशाना बनाया गया। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने सरकारी टेलीविजन से कहा कि करीब एक महीने पहले हुए समझौते के तहत अमेरिका ने अपनी प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन किया है, इसलिए ईरान भी अब उन प्रतिबद्धताओं का पालन नहीं कर रहा है।
कुवैत में सबसे ज्यादा नुकसान
शनिवार को सबसे अधिक नुकसान कुवैत में हुआ, जहां ईरान ने समुद्री जल को मीठा बनाने के एक संयंत्र और एक तेल प्रतिष्ठान पर हमला किया। कुवैत के अधिकारियों और कुवैत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन ने इसकी पुष्टि की, हालांकि दोनों ने इन प्रतिष्ठानों के स्थान का खुलासा नहीं किया। इन हमलों में तेल प्रतिष्ठान पर कई लोग घायल हो गए, जबकि समुद्री जल को मीठा बनाने के एक संयंत्र में आग लग गई, जिसके कारण बिजली उत्पादन की कई इकाइयों को बंद करना पड़ा। रेगिस्तानी देश कुवैत में दो दिनों के भीतर समुद्री जल को मीठा बनाने वाले किसी संयंत्र पर यह दूसरा हमला है। कुवैत अपनी पेयजल आवश्यकता का लगभग 90 प्रतिशत समुद्री जल को मीठा बनाने से पूरा करता है।
आईआरजीसी ने क्या कहा
कुवैत फायर फोर्स के अनुसार, ईरान के हमलों से दो अन्य स्थानों पर लगी आग पर काबू पाने की कोशिश में कई दमकल कर्मी और एक कर्मचारी घायल हो गया। मिसाइल के खतरे के कारण कुवैत ने सुबह कुछ समय के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद कर दिया था और कुवैत एयरवेज ने कहा कि वह राजधानी आने-जाने वाली ज़्यादातर उड़ानों का समय बदल रही है। ईरान के सरकारी टेलीविजन के अनुसार, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) ने अपनी चेतावनी और कड़ी करते हुए कहा कि जिन देशों में अमेरिकी सैन्य बल तैनात हैं, उन्हें उचित जवाब के लिए तैयार रहना चाहिए।
इराक भी ऐक्शन में
इराक ने कहाकि उसने एरबिल शहर के ऊपर हमला करने वाले ड्रोन को मार गिराया है। जॉर्डन की सरकारी समाचार एजेंसी पेट्रा ने बताया कि देश की हवाई रक्षा प्रणाली ने ईरान की मिसाइलों को मार गिराया है। वहीं बहरीन और सऊदी अरब की सरकारों के अनुसार, बहरीन और सऊदी अरब में कई बार हवाई सायरन बजे। ईरानी अधिकारियों के अनुसार, हाल के अमेरिकी हमलों में दर्जनों लोगों की मौत हुई है और सैकड़ों लोग घायल हुए हैं। दूसरी ओर, अमेरिकी सेना ने भी अपने कई और सैनिकों के घायल होने की पुष्टि की है।
ईरान ने युद्ध शुरू होने के बाद होर्मुज जलडमरूमध्य से जहाजों की आवाजाही प्रभावी रूप से बाधित कर दी, जिससे वैश्विक तेल बाजार प्रभावित हुआ। शुक्रवार को कच्चे तेल की कीमत 86 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई, जबकि इस मार्ग से गुजरने वाले जहाजों की संख्या तीन सप्ताह के न्यूनतम स्तर पर आ गई। युद्ध शुरू होने से पहले अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु कार्यक्रम को लेकर बातचीत चल रही थी। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर युद्ध समाप्त करने और लंबे समय तक चलने वाले पश्चिम एशिया संघर्ष से दूरी बनाने का घरेलू राजनीतिक दबाव बढ़ रहा है।
बंदर अब्बास पर भी असर
ईरान के सरकारी टेलीविजन के अनुसार, अमेरिका के हवाई हमलों में ईरान के दक्षिणी होरमोज़गान प्रांत में स्थित एक बिजली संयंत्र और समुद्री जल को मीठा बनाने के संयंत्र को निशाना बनाया गया। ये हमले बोंजी नामक गांव में किए गए, जो होर्मुज जलडमरूमध्य के तट पर स्थित है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी के अनुसार, रातभर हुए हवाई हमलों में दो सुरंगें और एक पुल क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे बंदर अब्बास जाने वाले प्रमुख राजमार्गों में से एक पर यातायात बाधित हो गया। बंदर अब्बास शहर होर्मुज जलडमरूमध्य के सबसे संकरे हिस्से के निकट स्थित है। ईरान ने यह भी बताया कि जलडमरूमध्य के भीतर स्थित सामरिक महत्व के केशम द्वीप पर भी हवाई हमले किए गए।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
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यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।
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