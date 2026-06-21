डोनाल्ड ट्रंप की धमकी पर ईरान का पलटवार, हमारी सेना जवाब देने के लिए तैयार
स्विट्जरलैंड में चल रही अमेरिका-ईरान की हाई-लेवल डिप्लोमैटिक बातचीत का पहला राउंड खत्म हो गया है। ईरान ने कहा कि धमकियों का कोई असर होता, तो वे आज इस हताशा की हालत में नहीं पहुंचते? हम अमेरिकी धमकियों को ध्यान में नहीं रखते।
ईरान के साथ चल रही बातचीत के बीच में तेहरान को धमकी देना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भारी पड़ गया है। ईरान ने पलटवार करते हुए कहा है कि ट्रंप को अपने बयानों में सावधान रहना चाहिए। हमारी सेना उन्हें अलग तरीके से जवाब देने के लिए तैयार है। ईरान के चीफ नेगोशिएटर मोहम्मद बाघेर गालिबफ ने रविवार को कहा, ''क्या उन्हें नहीं लगता कि अगर उनकी धमकियों का कोई असर होता, तो वे आज इस हताशा की हालत में नहीं पहुंचते? हम अमेरिकी धमकियों को ध्यान में नहीं रखते।''
ट्रंप ने तेहरान को धमकी देते हुए कहा था कि ईरान को लेबनान में अपने ज्यादा पैसे वाले प्रॉक्सी को परेशानी पैदा करने से तुरंत रोकना चाहिए। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं, तो हम ईरान पर फिर से बहुत जोरदार हमला करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे हमने पिछले हफ्ते किया था, बस और जोरदार।" ट्रंप ने यह बात लेबनान में ईरान के हिजबुल्लाह और इस महीने की शुरुआत में उनके द्वारा दिए गए आदेश की ओर इशारा करते हुए कही।
इस बीच, ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी के अनुसार, स्विट्जरलैंड में चल रही अमेरिका-ईरान की हाई-लेवल डिप्लोमैटिक बातचीत का पहला राउंड खत्म हो गया है। डेलीगेशन को इंटरनल कंसल्टेशन करने के लिए 80 मिनट बाद सेशन रोक दिया गया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने रविवार को स्विट्जरलैंड में सीनियर ईरानी अधिकारियों के साथ वेस्ट एशिया में चल रहे झगड़े को सुलझाने के मकसद से हाई-लेवल डिप्लोमैटिक कोशिशों की शुरुआत के मौके पर मीटिंग की।
पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता में हुई बातचीत के दौरान, वेंस ने तेहरान के साथ अपने रिश्तों को पूरी तरह से बदलने के लिए अमेरिका की तैयारी के बारे में बताया। वेंस ने कहा कि ये बातचीत एक जरूरी शुरुआती पॉइंट है, लेकिन इनसे तुरंत कोई हल निकलने की उम्मीद कम है। डिप्लोमैटिक प्रोसेस की मुश्किलों पर जोर देते हुए उन्होंने कहा, "शांति कभी आसान नहीं होती। शांति के लिए हमेशा थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। इसके लिए हमेशा थोड़ा लेन-देन करना पड़ता है।"
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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