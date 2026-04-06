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टेम्पररी नहीं, युद्ध का हो स्थायी अंत; ईरान ने खारिज किया सीजफायर प्रस्ताव, थमाईं 10 सूत्री मांगों में क्या?

Apr 06, 2026 09:43 pm ISTPramod Praveen एपी, तेहरान
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तेहरान ने सोमवार को पाक के जरिए वॉशिंगटन को अपना पक्ष बताया। IRNA की रिपोर्ट के अनुसार, क्षेत्र के सभी संघर्षों को खत्म करने, होर्मुज स्ट्रेट से सुरक्षित गुजरने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाने, प्रतिबंध हटाने और पुनर्निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता की मांगें शामिल हैं।

टेम्पररी नहीं, युद्ध का हो स्थायी अंत; ईरान ने खारिज किया सीजफायर प्रस्ताव, थमाईं 10 सूत्री मांगों में क्या?

ईरान ने नवीनतम युद्धविराम प्रस्ताव को खारिज कर दिया है और कहा कि वह युद्ध का अस्थायी नहीं बल्कि स्थायी अंत चाहता है। यह जानकारी ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी आईआरएनए ने दी है। ईरान की तरफ से यह खबर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा तेहरान को होर्मुज समुद्री मार्ग को खोलने के लिए दिए गए अल्टीमेटम के नजदीक आने से ठीक पहले आयी है। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि वह या तो निर्धारित समय सीमा के भीतर होर्मुज स्ट्रेट खोले या बिजली संयंत्रों और पुलों पर हमले का सामना करने के लिए तैयार रहे।

ईरानी समाचार एजेंसी ने बताया कि ईरान ने पाकिस्तान के माध्यम से भेजे गए प्रस्ताव को ठुकरा दिया है और अमेरिका को पाक के जरिए ही अपना जवाब भेज दिया है। काहिरा स्थित ईरानी राजनयिक मिशन के प्रमुख मोजतबा फरदौसी पोर ने सोमवार को 'एसोसिएटेड प्रेस' को बताया, “हम केवल युद्धविराम स्वीकार नहीं करेंगे। हम युद्ध की समाप्ति तभी स्वीकार करेंगे जब हमें यह गारंटी दी जाए कि हम पर दोबारा हमला नहीं किया जाएगा।”

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ट्रंप ने भी सीजफायर प्रस्ताव पर दस्तखत नहीं किए

फरदौसी पोर ने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट पर ईरानी और ओमानी अधिकारी जहाजरानी के इस महत्वपूर्ण मार्ग के प्रशासन हेतु एक तंत्र विकसित करने पर काम कर रहे हैं। दूसरी ओर, अमेरिका ने भी कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक किसी भी सीज़फ़ायर समझौते के मसौदे को मंज़ूरी नहीं दी है। यानी पाकिस्तान का सीजफायर प्रस्ताव दोनों ही पक्षों ने ठुकरा दिया है। इस प्रस्ताव को जंग रोकने की आखिरी कोशिश के तौर पर देखा जा रहा था लेकिन ट्रंप ने इसकी मंज़ूरी नहीं दी। इस प्रस्ताव के तहत 45 दिन के युद्ध-विराम के दौरान होर्मुज़ समुद्री मार्ग को फिर से खोलने की मांग की गई है।

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10 सूत्रीय मांगों में क्या?

45 दिनों वाले अस्थाई युद्ध विराम वाले प्रस्ताव को ठुकराने के साथ ही ईरान ने अपनी 10 सूत्री मांग भी सौंपी है, जिनमें युद्ध को हमेशा के लिए खत्म करने की मांग के अलावा क्षेत्र के सभी संघर्षों को खत्म करने, होर्मुज़ स्ट्रेट से सुरक्षित जहाज गुजरने के लिए एक प्रोटोकॉल बनाने, अमेरिका द्वारा लगाए गए सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाने और ईरान पर हुए हमले के कारण हुए नुकसान की भरपाई करने और बुनियादी संरचनाओं के पुनर्निर्माण समेत क्षेत्रीय संघर्ष को भी खत्म करने और उनमें अमेरिकी दखल को भी खत्म करने के प्रति प्रतिबद्धता की मांगें शामिल हैं।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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