अमेरिका ने हमला किया तो... डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद ईरान का तगड़ा पलटवार; चरम पर तनाव
अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर से तनाव चरम पर पहुंच गया है। ट्रंप की धमकी का ईरान ने पलटवार किया है और कहा कि अगर अमेरिका हमला करता है तो ऐसा जवाब देंगे कि जैसा पहले कभी नहीं दिया होगा।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी का ईरान ने बुधवार को तगड़ा पलटवार किया है। उसने कहा है कि अगर अमेरिका हमला करता है तो ऐसा जवाब देंगे कि जैसा पहले कभी नहीं दिया होगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर पोस्ट करके ईरान को तुरंत न्यूक्लियर डील करने और बातचीत के मेज पर आने के लिए कहा था। दोनों देशों में तनाव चरम पर पहुंच गया है।
संयुक्त राष्ट्र में ईरान के मिशन ने कड़ा जवाब देते हुए कहा है, ''ईरान आपसी सम्मान और हितों के आधार पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अगर मजबूर किया गया, तो वह अपना बचाव करेगा और जैसा पहले कभी नहीं दिया, वैसा जवाब देगा!" इसके साथ ही ट्रंप के पिछले हफ्ते के सोशल मीडिया धमकी का एक स्क्रीनशॉट भी शेयर किया, जिसमें कहा गया था कि एक विशाल बेड़ा इस्लामिक रिपब्लिक की ओर बढ़ रहा है।
बता दें कि विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन और उसके साथ तीन युद्धपोत पश्चिम एशिया पहुंच गए हैं, जिससे इस बात की आशंका फिर से बढ़ गई है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रदर्शनकारियों पर ईरान की कार्रवाई के विरोध में हवाई हमले का आदेश देने का विकल्प चुन सकते हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोमवार को सोशल मीडिया पर कहा कि तीन विध्वंसक जहाजों के साथ यह विमानवाहक पोत क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए वर्तमान में पश्चिम एशिया में तैनात है। ट्रंप ने पिछले हफ्ते पत्रकारों से कहा था कि जहाजों को संभावित इस्तेमाल के लिए उस क्षेत्र में भेजा गया है। उन्होंने कहा, “हमारा एक विशाल बेड़ा उस दिशा में जा रहा है और हो सकता है कि हमें इसका उपयोग न करना पड़े।”
ट्रंप ने ईरान को अमेरिका के साथ न्यूक्लियर डील करने या पिछले जून में उनके आदेश पर हुए हमले से भी कहीं ज्यादा बुरे मिलिट्री हमलों का सामना करने की चेतावनी दी थी। एक सोशल-मीडिया पोस्ट में, ट्रंप ने कहा था कि उन्होंने इस क्षेत्र में अमेरिकी जहाजों का जो बेड़ा भेजा है, जिसका नेतृत्व USS अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर कर रहा है, वह तैयार, इच्छुक और सक्षम है कि अगर जरूरत पड़ी तो तेजी और ताकत के साथ अपना मिशन पूरा करे। ट्रंप ने लिखा, "उम्मीद है कि ईरान जल्दी से बातचीत की मेज पर आएगा और एक निष्पक्ष और न्यायसंगत डील करेगा- कोई न्यूक्लियर हथियार नहीं- जो सभी पक्षों के लिए अच्छी हो।''
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।और पढ़ें
