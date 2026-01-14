ईरान में लोकतंत्र चाहते हैं डोनाल्ड ट्रंप? सवाल के जवाब में क्या बोले अमेरिकी राष्ट्रपति?

संक्षेप: इस बीच ईरान में देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों के दौरान मारे गए लोगों की संख्या बढ़कर 2 हजार तक हो गई है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयानों ने आग में घी डालने का काम किया है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में प्रदर्शन शुरू होते ही ईरानियों के साथ लगातार एकजुटता दिखाने की कोशिश की है। ट्रंप के मुताबिक ईरान के लोग खामेनेई शासन से तंग आ चुके हैं और उससे छुटकारा भी पाना चाहते हैं। ट्रंप ने ऐसी किसी भी मांग का समर्थन भी किया है। अब ईरान में लोकतंत्र की स्थापना को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में ट्रंप ने कहा है कि वह ईरान के लोगों को आजादी दिलवाना चाहता हूं।

ट्रंप ने मंगलवार को पूछा गया कि क्या वह ईरान में लोकतंत्र देखना चाहते हैं? इस पर ट्रंप ने कहा कि वह ईरानी लोगों के लिए थोड़ी आज़ादी चाहेंगे। उन्होंने कहा, “आदर्श रूप से हम यही देखना चाहेंगे। हम नहीं चाहते कि लोगों को मारा जाए, और हम इन लोगों के लिए थोड़ी आज़ादी देखना चाहते हैं। ये लोग लंबे समय से नरक में जी रहे हैं। मेरे कुछ दोस्त हैं जो ईरान में निवेश करते थे, और उन्होंने अपने निवेश से अच्छा पैसा कमाया। वह एक शानदार जगह थी। लोग बहुत अच्छे थे। यहां तक ​​कि नेतृत्व भी अच्छा था। और अब यह नरक में बदल रहा है।”

ट्रंप ने बढ़ाया सस्पेंस इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने मंगलवार को यह कहकर सस्पेंस और बढ़ा कि प्रदर्शन कर रहे ईरानियों के लिए अमेरिका मदद भेज रहा है। ट्रंप ने विरोध प्रदर्शनों के दौरान लोगों पर कार्रवाई के बीच ईरानी अधिकारियों के साथ होने वाली वार्ता रद्द कर दी और लिखा कि ईरान के नागरिकों को कहा कि वे डटे रहे। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर किए गए एक पोस्ट में लिखा, “ईरानी देशभक्तों, प्रदर्शन जारी रखो। अपनी संस्थाओं पर कब्जा करो!!!”

ट्रंप ने आगे लिखा, “हत्यारों और अत्याचारियों के नाम दर्ज कर लो। उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब तक प्रदर्शनकारियों की निरर्थक हत्याएं बंद नहीं होतीं, मैंने ईरानी अधिकारियों के साथ सभी बैठकें रद्द कर दी हैं। मदद भेजी जा रही है।”