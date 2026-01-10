Hindustan Hindi News
'खुदा के दुश्मन'; ईरान में प्रदर्शनकारियों पर सरकार का हिंसक ऐक्शन, सेना ने बताई रेड लाइन

ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन और भी ज्यादा हिंसक हो गए हैं। सरकार ने इन प्रदर्शन में शामिल और उनकी मदद करने वाले लोगों को खुदा का दुश्मन करार दिया है। ऐसे लोगों को ईरान में सीधे मौत की सजा देने का कानून है। अमेरिका ने प्रदर्शनकारियों को अपना समर्थन दिया है।

Jan 10, 2026 09:21 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
इस्लामिक देश ईरान में फैले विरोध प्रदर्शन को लगभग दो हफ्ते बीत चुके हैं। सरकार और सेना की तेज कार्रवाई के बाद प्रदर्शनकारी पीछे नहीं हट रहे हैं। बाहर से मिल रहे समर्थन और महंगाई से परेशान ईरानी जनता लगातार प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। इसी बीच सर्वोच्च नेता खामनेई की तरफ से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे इन लोगों को 'खुदा का दुश्मन' करार दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने भी कार्रवाई को तेज करने की बात करते हुए कहा कि देश की संपत्ति की सुरक्षा हमारे लिए रेड लाइन है, अगर इसको किसी ने पार करने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा।

रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी सरकारी टीवी पर चले एक बयान में गार्ड्स के एक अधिकारी ने ईरानी माता-पिता से अपने बच्चों को प्रदर्शन से दूर रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि अपने बच्चों को इससे दूर रखें, अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर बाद में गोली लगने की शिकायत न करना।

सोशल मीडिया के जमाने में दुनिया से अलग-थलग ईरान में इस वक्त भी इंटरनेट पर पाबंदी लगी हुई है। इसके बाद भी कई अमेरिकी ह्यूमन राइट्स एजेंसी और न्यूज पोर्ट्ल द्वारा जानकारी सामने आ रही है। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी तक इन प्रदर्शनों में करीब 70 लोगों की मौत हो चुकी है, ज्यादातर लोगों की मौत गोली लगने की वजह से हुई है। वहीं, दूसरी तरफ ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक इसमें कई सुरक्षाकर्मी भी मारे गए हैं।

देश में बढ़ रहे अस्थिरता के माहौल में सर्वोच्च नेता खामेनेई ने प्रदर्शनकारियों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने इस प्रदर्शन के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहराया। ईरान के अटार्नी जनरल मोहम्मद मोवाहेदी ने इन प्रदर्शनों में शामिल लोगों को खुदा का दुश्मन करार दिया। ईरान के कानून के मुताबिक इस आरोप में सीधे मौत की सजा दी जाती है। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक दंगाइयों की मदद करने वालों के ऊपर भी यही आरोप लगाए गए हैं।

मार्को रुबियो ने किया समर्थन

ईरान में जारी इन हिंसक प्रदर्शन के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने इन्हें अपना समर्थन दिया है। रुबियो ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर किए एक पोस्ट में लिखा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान के बहादुर लोगों के साथ खड़ा हुआ है। इसके अलावा अमेरिकी विदेश विभाग ने भी ईरानी सरकार को चेतावनी देते हुए काह कि राष्ट्रपति ट्रंप के साथ खेल न खेलें। जब वह कहते हैं कि वह कुछ करेंगे, तो इसका मतलब होता है कि वह कुछ जरूर करेंगे।

