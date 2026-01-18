हमारे साथ ट्रंप ने कर दिया धोखा, बेवकूफ बना दिया; क्यों भड़क उठे ईरान के प्रदर्शनकारी?
ईरान की एक महिला ने कहा कि मैंने सारी उम्मीद छोड़ दी है। ट्रंप कुछ नहीं करने वाले। वह क्या करेंगे, उन्हें हमारी कोई परवाह नहीं है। बता दें कि प्रदर्शन के शुरुआत में ट्रंप काफी सख्त नजर आए थे, लेकिन समय बीतने के साथ-साथ ट्रंप के तेवर भी कमजोर हो गए।
पिछले महीने के आखिरी में ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई शहरों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की शुरुआत हुई। शुरुआत में प्रदर्शनकारियों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जमकर समर्थन मिला, जिससे बड़ी संख्या में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर गए, लेकिन समय बीतने के साथ ट्रंप के तेवर ढीले पड़ गए और सैन्य कार्रवाई से पीछे हट गए। प्रदर्शनकारियों पर सख्त कार्रवाई में हजारों लोगों की मौत की खबरों के बीच फिलहाल तेहरान में प्रदर्शन थम गए हैं। सीमित रूप से इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी तौर पर बहाल करने की भी रिपोर्ट्स सामने आईं। अब प्रदर्शन थमने के बाद ईरान के लोग खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। उन्हें ट्रंप से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन ट्रंप के नरम रुख अपनाने से वे काफी खफा हैं। भड़कते हुए कह रहे हैं कि ट्रंप ने उन्हें बेवकूफ बना दिया और धोखा कर दिया।
तेहरान के एक बिजनेसमैन ने टाइम मैगजीन को बताया, "इन 15 हजार लोगों की मौत के लिए ट्रंप जिम्मेदार हैं।'' वह विरोध प्रदर्शन में मरने वालों की संख्या का जिक्र कर रहे थे। उन्होंने आगे कहा कि क्योंकि कई प्रदर्शनकारी तब सड़कों पर उतरे जब उन्होंने ट्रंप की पोस्ट देखी कि अमेरिका तैयार है। अमेरिका ने इस्लामिक रिपब्लिक के साथ ईरानियों को इस तरह धोखा देने के लिए जरूर कोई डील की होगी। उसने कहा कि ट्रंप काफी बुरे हैं। सब गड़बड़ कर दिया। हमारे पैरों के नीचे से जमीन खींच ली। वहीं, देश छोड़ने के बाद इंटरव्यू देने वाले एक ईरानी ने कहा, "जब ट्रंप ने कहा कि ईरानी अधिकारियों ने उन्हें बताया है कि अब और हत्याएं और फांसी नहीं होंगी, तो सब हैरान रह गए। सब गुस्से में थे, वे बस यही कह रहे थे कि इसने हमारा इस्तेमाल तोप के चारे की तरह किया। ईरानियों को लगता है कि उनके साथ धोखा हुआ है, कि ट्रंप ने उन्हें बेवकूफ बनाया, उन्हें धोखा दिया।''
ट्रंप ने पहले कहा सख्त कार्रवाई करेंगे, फिर किया धन्यवाद
तेहरान की एक महिला ने कहा कि मैंने सारी उम्मीद छोड़ दी है। ट्रंप कुछ नहीं करने वाले। वह क्या करेंगे, उन्हें हमारी कोई परवाह नहीं है। बता दें कि प्रदर्शन के शुरुआत में ट्रंप काफी सख्त नजर आए थे और माना जा रहा था कि कभी भी ईरान पर अमेरिका कार्रवाई कर सकता है। लेकिन समय बीतने के साथ-साथ ट्रंप के तेवर भी कमजोर हो गए। उन्होंने ईरान के नेतृत्व को हिरासत में लिए गए 800 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों को फांसी न देने के लिए धन्यवाद दिया। इसे इस बात के संकेत के रूप में देखा गया कि ट्रंप प्रशासन संभावित सैन्य कार्रवाई से पीछे हट सकता है। इससे पहले, ट्रंप ने प्रदर्शनकारी ईरानियों से कहा था कि मदद आ रही है और यदि प्रदर्शनकारियों की हत्या जारी रहती है या यदि ईरानी अधिकारी हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों को फांसी देते हैं तो उनका प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन को डिजिटल मीडिया में आठ साल से अधिक का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान में यह दूसरी पारी है। राजनीतिक विषयों पर लिखने में अधिक रुचि है। नेशनल, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स, यूटीलिटी, एजुकेशन समेत विभिन्न बीट्स में काम किया है। लगभग सभी प्रमुख अखबारों के संपादकीय पृष्ठ पर 200 से अधिक आर्टिकल प्रकाशित हो चुके हैं। खाली समय में लॉन टेनिस खेलना पसंद है।और पढ़ें
