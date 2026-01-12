अमेरिका में खामेनेई शासन विरोधी रैली में घुस गया ट्रक, कई घायल; गाड़ी पर लिखा था एक मैसेज
यह रैली ईरान में हो रहे विरोध प्रदर्शनों के समर्थन में आयोजित की गई थी। अमेरिका स्थित मानवाधिकार समूहों ने बताया है कि ईरान में जारी प्रदर्शन के दौरान 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है।
ईरान में बीते 2 सप्ताह से मौजूदा सरकार के खिलाफ जारी हिंसक प्रदर्शनों के बीच रविवार को अमेरिका से बड़ी खबर सामने आई है। यहां लॉस एंजिल्स के वेस्टवुड में ईरान के लोगों के समर्थन में आयोजित एक रैली में एक शख्स ने प्रदर्शनकारियों पर ट्रक चला दी। इसके बाद कई लोग घायल हो गए हैं। घटना विल्शायर फेडरल बिल्डिंग के बाहर हुई, जहां ईरान में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के समर्थन में एक बड़ी रैली आयोजित की गई थी।
इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक स्थानीय समयानुसार रविवार दोपहर रैली में एक यू-हॉल ट्रक प्रदर्शनकारियों की भीड़ में घुस गया। जानकारी के मुताबिक प्रदर्शन के लिए हजारों लोग इकट्ठा हुए थे, जो स्थानीय समय के अनुसार दोपहर 2 बजे शुरू होने वाला था। पुलिस ने बाद में ट्रक से एक शख्स को पकड़ा और उसे घटनास्थल पर ही हिरासत में ले लिया। इस दौरान पुलिस के दखल देने से पहले कई प्रदर्शनकारी उसे मारने की कोशिश करते दिखे।
ट्रक पर एक मैसेज
इस घटना में शामिल ट्रक पर ईरान से जुड़े संदेश भी लिखे थे। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रक की एक साइड पर एक नारा लिखा था, "शाह के बिना, कोई सरकार नहीं, अमेरिका: 1953 को मत दोहराओ, कोई मुल्ला नहीं।" यह 1953 के अमेरिका समर्थित तख्तापलट की ओर इशारा था। इस दौरान ईरान के तत्कालीन प्रधानमंत्री को हटा कर शाह को सत्ता में बिठा दिया गया था। पुलिस मामले की जांच जुट गई है।
ईरान में जारी हैं प्रदर्शन
वहीं ईरान में देशव्यापी प्रदर्शन रविवार को राजधानी और देश के दूसरे बड़े शहर में भी फैल गए। दो सप्ताह से जारी प्रदर्शन के दौरान हिंसा में अब तक कम से कम 100 लोग मारे जा चुके हैं। प्रदर्शन के मद्देनजर ईरान में इंटरनेट और फोन लाइन काट दी गई है, जिससे प्रदर्शन का वास्तविक अनुमान लगाने में मुश्किल आ रही है। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज एजेंसी के अनुसार, प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर कम से कम 116 हो गई है और 2,600 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है।
अमेरिका की धमकी पर क्या बोला ईरान?
इस बीच ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने रविवार को चेतावनी दी है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है, तो अमेरिकी सेना और इजराइल उसका ‘वैध निशाना’ बनेंगे। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में जारी प्रदर्शनों को लेकर हमले की धमकी दी है। ट्रंप ने चेताया है कि वह शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की रक्षा के लिए ईरान पर हमला करने को तैयार हैं। ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों को समर्थन देते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, ‘‘ईरान आजादी चाहता है, जो शायद उसने पहले कभी नहीं देखी थी। अमेरिका मदद के लिए तैयार है।’’
