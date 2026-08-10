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मोजतबा खामेनेई क्या चाहते हैं? मौत की अफवाहों के बीच मिले ईरानी राष्ट्रपति, बताया प्लान

By Niteesh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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मार्च में नए सर्वोच्च नेता के पद पर नियुक्त किए जाने के बाद पेजेशकियन और खामेनेई की यह दूसरी मुलाकात बताई जा रही है। खामेनेई के पिता की अमेरिका-इजरायल के हमले में मौत के बाद उन्हें सुप्रीम लीडर बनाया गया था

Iran president says supreme leader urges unity amid US sanctions Mideast developments
ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन।

ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला मोजतबा खामेनेई ने मौजूदा संकट के बीच देश में एकता और आपसी सहयोग बनाए रखने पर जोर दिया है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने सोमवार को एक इंटरव्यू में यह बताया। उन्होंने कहा कि उनकी खामेनेई के साथ करीब 7 घंटे तक बैठक हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, बाजार की स्थिति, रोजगार, आवास और अमेरिका की ओर से लगाए गए प्रतिबंधों के कारण पैदा हो रही आर्थिक परेशानियों पर चर्चा की। पेजेशकियन ने कहा कि दुश्मन की रणनीति ईरान में मतभेद पैदा करने की है और देश को इसे रोकने के लिए एकजुट रहना होगा।

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मार्च में नए सर्वोच्च नेता के पद पर नियुक्त किए जाने के बाद पेजेशकियन और खामेनेई की यह दूसरी मुलाकात बताई जा रही है। खामेनेई के पिता की अमेरिका-इजरायल के हमले में मौत के बाद उन्हें सुप्रीम लीडर बनाया गया था और तब से वह सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। इस बीच ईरान ने अमेरिका के सामने अपनी कई मांगें रखी हैं और कहा है कि इन मांगों के पूरा होने तक होर्मुज स्ट्रेट को दोबारा नहीं खोला जाएगा। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि अमेरिका को अपने कदम रोकने और ईरान के खिलाफ की गई कार्रवाई की भरपाई करने की जरूरत है।

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अमेरिका से ईरान की क्या हैं मांगें

ईरान चाहता है कि अमेरिका उसके बंदरगाहों की नाकाबंदी खत्म करे, युद्ध से हुए नुकसान का मुआवजा दे, आर्थिक प्रतिबंध हटाए और ईरान की जब्त संपत्तियों को जारी करे। होर्मुज दुनिया के लिए बेहद अहम समुद्री मार्ग है, जहां से सामान्य परिस्थितियों में दुनिया के करीब 5वें हिस्से की तेल आपूर्ति गुजरती है। ईरान ओमान के साथ भी इस जलमार्ग से सामान और जहाजों की आवाजाही के लिए बातचीत कर रहा है। हालांकि ईरान ने साफ किया है कि स्थायी रूप से रास्ता खोलने का फैसला अमेरिका के साथ बातचीत के नतीजे पर निर्भर करेगा।

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ईरान ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव किया है। रविवार को पूर्व रिवोल्यूशनरी गार्ड कमांडर मोहसेन रेजाई को शक्तिशाली सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का प्रमुख नियुक्त किया गया। 71 वर्षीय रेजाई 1981 से 1997 तक ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर रहे हैं और उन्हें कट्टरपंथी विचारों वाला नेता माना जाता है। उन्होंने पिछले सप्ताह चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी नहीं हटाता है तो अमेरिकी सैनिकों को गंभीर नुकसान उठाना पड़ सकता है।

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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