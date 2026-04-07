तेहरान में धमाके, मंडरा रहे फाइटर जेट; ईरानी राष्ट्रपति बोले- मेरे समेत डेढ़ करोड़ मरने को तैयार
ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का कहना है कि ईरान के 1.4 करोड़ लोग मरने के लिए तैयार हैं। हम ईरान की सुरक्षा और अस्मिता के लिए खुद को कुर्बान भी कर सकते हैं। पेजेश्कियान ने कहा, ‘मैं खुद ईरान के लिए कुर्बान होने को तैयार हूं। मेरे साथ ईरान के 1.4 करोड़ लोगों ने अब तक शपथ ली है।’
ईरान में बीते करीब 40 दिनों से जारी जंग अब और जोर पकड़ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार की रात 8 बजे तक की डेडलाइन तय की है और कहा है कि यदि ईरान ने कोई समझौता नहीं किया तो फिर भीषण हमले होंगे। उनका कहना था कि 8 बजे रात से हमले शुरू करेंगे और रात के 12 बजे तक पूरा देश बर्बाद हो जाएगा। इस बीच ईरान की राजधानी तेहरान में माहौल खराब हो गया है। इजरायल के फाइटर जेट तेहरान के आसमान पर मंडरा रहे हैं तो वहीं कई जगहों पर बम धमाकों की आवाज भी सुनी गई है। इन धमाकों में कुछ लोगों के मारे जाने और जख्मी होने की भी खबर है।
इजरायल की ओर से ईरान के लोगों से अपील की गई है कि वे अगले 12 घंटों तक ट्रेनों में यात्रा न करें। इजरायल का कहना है कि हम ईरान के लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं और इसीलिए ऐसी अपील कर रहे हैं। इजरायल ने कहा कि आप लोग रात को 11 बजे तक ट्रेनों में यात्रा न करें। यदि आप ट्रेन में यात्रा करते हैं अथवा रेलवे स्टेशनों के आसपास जाते हैं तो फिर आपकी जिंदगी खतरे में हो सकती है। इजरायल की सेना ने फारसी में संदेश जारी करके भी ईरान के लोगों से यह अपील की है। ईरान ने कहा कि यह हमारी ओर से इमरजेंसी अपील है और आप लोग अपनी सुरक्षा के लिए इसका पालन करें।
राष्ट्रपति बोले- ईरान के लिए कुर्बान होने को तैयार हैं
वहीं ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान का कहना है कि ईरान के 1.4 करोड़ लोग मरने के लिए तैयार हैं। हम ईरान की सुरक्षा और अस्मिता के लिए खुद को कुर्बान भी कर सकते हैं और मैं खुद इस मामले में सबसे आगे रहूंगा। पेजेश्कियान ने कहा, 'मैं खुद ईरान के लिए कुर्बान होने को तैयार हूं। मेरे साथ ईरान के 1.4 करोड़ लोगों ने अब तक शपथ ली है। वे हर हाल में अपने मुल्क की सुरक्षा के लिए तैनात रहेंगे।' दरअसल अब तक डोनाल्ड ट्रंप की ओर से मंगलवार की रात को लेकर धमकियां आ रही हैं। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस डेडलाइन को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कोई औपचारिक जानकारी नहीं मिली है।
तेहरान में तीन बड़े धमाके, मंडरा रहे फाइटर जेट
अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसारत तेहरान में तीन बड़े धमाके सुने गए हैं। इसके अलावा राजधानी के आसमान में फाइटर जेट मंडरा रहे हैं। इस जंग को लेकर अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी यानी IEA ने गंभीर चिंता जाहिर की है। संस्था के हेड फातिह बिरोल ने कहा कि इस बार जो तेल और गैस का संकट पैदा हुआ है, वह 1973, 1979 और 2002 को मिलाकर भी ज्यादा है। इस तरह उन्होंने साफ किया कि दुनिया में इस तरह का ऊर्जा संकट कभी पैदा नहीं हुआ था। उन्होंने कहा कि दुनिया ने कभी भी इस तरह से तेल और गैस की सप्लाई में रुकावट नहीं देखी थी।
लेखक के बारे मेंSurya Prakash
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