कभी नहीं बनाएंगे परमाणु बम, संयुक्त राष्ट्र में बोले ईरानी राष्ट्रपति; US-इजरायल पर बरसे

ईरान के राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा है कि तेहरान कभी भी परमाणु बम बनाने की कोशिश नहीं करेगा। इस दौरान उन्होंने प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहे यूरोपीय देशों पर आरोप भी लगाए हैं।

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में कहा कि ईरान का परमाणु हथियार बनाने का कोई इरादा नहीं है। ईरानी राष्ट्रपति ने दुनियाभर के नेताओं के सामने यह बातें तब कही हैं जब पश्चिमी देश परमाणु महत्वाकांक्षाओं को लेकर जल्द ही ईरान पर नए अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लगाने की तैयारी में हैं। पेजेशकियन ने UNGA को संबोधित करते हुए कहा, "मैं इस महासभा के सामने एक बार फिर घोषणा करता हूं कि ईरान ने कभी भी परमाणु बम बनाने की कोशिश नहीं की है और ना ही कभी करेगा। हमें परमाणु हथियार नहीं चाहिए।"

इससे पहले 28 अगस्त को ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी ने ईरान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंधों को फिर से लागू करने के लिए 30-दिवसीय प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो 27 सितंबर को समाप्त हो रही है। E-3 के नाम से जाने जाने वाले इस समूह ने ईरान पर 2015 में वैश्विक शक्तियों के साथ हुए उस समझौते का पालन ना करने का आरोप लगाया, जिसका उद्देश्य उसे परमाणु हथियार विकसित करने से रोकना था।

यूरोपीय देशों ने ईरान को संयुक्त राष्ट्र परमाणु निरीक्षकों को ठिकानों पर जाने की अनुमति देने, संवर्धित यूरेनियम भंडार से जुड़ी चिंताओं का समाधान करने और अमेरिका के साथ बातचीत शुरू करने पर दीर्घकालिक समझौते पर बातचीत के लिए इन प्रतिबंधों को छह महीने तक के लिए स्थगित करने की पेशकश की है। हालांकि पेजेशकियन ने अपने संबोधन के दौरान कहा कि ये देश सालों से बुरी नीयत से काम कर रहे हैं।