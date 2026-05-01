जंग के बीच ईरान में खलबली, अराघची को कुर्सी से हटाने की तैयारी में पेजेश्कियान; किस बात पर कलह?
बीते 28 फरवरी को ईरान पर अमेरिकी और इजरायली हमलों के बाद युद्ध जारी है। हालांकि कुछ दिनों का युद्धविराम जरूर लागू हुआ है, लेकिन तनाव अब भी बना हुआ है। इस बीच ईरान में अंदरूनी कलह की खबरें हैं।
अमेरिका के साथ जारी युद्ध के बीच ईरान की टॉप लीडरशिप में कलह की खबरें सामने आई हैं। बात इतनी बढ़ गई है कि ईरानी विदेश मंत्री को जल्द ही पद से हटाया जा सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ, विदेश मंत्री अब्बास अरागची को पद से हटाने की तैयारी कर रहे हैं।
यह खबरें ऐसे समय में सामने आई हैं जब अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत अटकी हुई है और दोनों ही पक्षों ने बातचीत के लिए कुछ ऐसी शर्तें रखी हैं जिन पर सहमति नहीं बन पा रही है। वहीं दूसरी तरफ कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा है कि अमेरिका जल्द ही ईरान पर नए हमले कर सकता है।
क्यों निशाने पर आए अब्बास आराघची?
ईरान इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के मुताबिक राष्ट्रपति पेजेश्कियान अपने विदेश मंत्री से बेहद नाराज हैं। इसके पीछे कई वजहें हैं। आरोप हैं कि अराघची ने अमेरिका के साथ होने वाली बातचीत और अन्य अहम नीतिगत फैसलों में राष्ट्रपति के आदेशों को नजरअंदाज किया है। वहीं आरोप भी है कि अराघची सरकार की नीतियों के बजाय इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) के चीफ अहमद वाहिदी के इशारों पर काम कर रहे हैं।
राष्ट्रपति को अंधेरे में रखा गया?
ईरानी सूत्रों का दावा किया है कि पिछले दो हफ्तों से अराघची ने राष्ट्रपति को कई अहम फैसलों और सूचनाओं के दायरे से बाहर रखा है। ऐसे में अमेरिका के साथ संघर्ष विराम को स्थायी बनाने की कोशिशों में अराघची की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। इसके बाद अब राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने अपने करीबियों से स्पष्ट कह दिया है कि अगर विदेश मंत्री इसी तरह सरकार की नीतियों को दरकिनार करते हैं, तो वे उन्हें तुरंत पद से हटा दिया जाएगा।
ईरानी नेतृत्व में अंदरूनी कलह
रान के शीर्ष नेतृत्व में कई बार कलह की खबरें पहले भी सामने आई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत और नए सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति पेजेश्कियान और IRGC प्रमुख वाहिदी के बीच मनमुटाव चल रहा है और दोनों कई मुद्दों पर सहमत नहीं हो पाते हैं। इसके बाद अब चर्चा है कि राष्ट्रपति ने स्पीकर गालिबाफ से हस्तक्षेप करने की मांग की है ताकि फैसले सही ढंग से लिए जा सकें।
अमेरिका ने रख दी है शर्त
इस बीच अमेरिका ने भी कथित तौर पर यह शर्त रखी है कि बातचीत की मेज पर आने वाले ईरानी प्रतिनिधिमंडल के पास IRGC की तरफ से समझौता फाइनल करने का पूरा अधिकार होना चाहिए। इससे पहले अमेरिकी अधिकारियों में इस बात को लेकर निराशा भी जताई थी कि पाकिस्तान की मध्यस्थता में हो रही बातचीत के दौरान ईरान से जो टीम भेजी गई थी, उनके पास अंतिम फैसला लेने का अधिकार ही नहीं था। ऐसे में बातचीत और टल सकती है।
लेखक के बारे मेंJagriti Kumari
जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।और पढ़ें
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