प्रदर्शनकारियों के सामने झुकने को तैयार ईरान? लेकिन एक चिंता भी; क्या बोले राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान
क्या ईरान प्रदर्शनकारियों के सामने झुकने को तैयार है? ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान की बातों से इसके संकेत मिले हैं। लेकिन राष्ट्रपति ने इसको लेकर एक चिंता भी जताई है। ईरान के राष्ट्रपति ने देशभर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच रविवार को कहा कि वह प्रदर्शनकारियों की मांगें सुनने के लिये तैयार हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि दंगाई पूरे समाज को तबाह करने में लगे हैं। पेजेशकियान ने सरकारी न्यूज एजेंसी आईआरआईबी को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा कि लोगों की अपनी चिंताएं हैं। हमें उनके साथ बैठना चाहिए और हमें उन चिंताओं का हल निकालना चाहिए। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि दंगाइयों के समूह को पूरे समाज को तबाह न करने दिया जाए।
कहा-अमेरिका से आ रहे आदेश
मसूद पेजेशकियन ने अमेरिका और इजरायल पर ईरान में अस्थिरता पैदा करने के लिए दंगाइयों को आदेश देने का भी आरोप लगाया। ये टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब हाल के दिनों में ईरानी पुलिस और सरकार और इन कथित दंगाइयों के बीच जानलेवा झड़पों की खबरें आई हैं। ये झड़पें दिसंबर के आखिर से कई ईरानी शहरों में, ईरानी मुद्रा रियाल की कीमत में भारी गिरावट और लंबे समय से चली आ रही आर्थिक मुश्किलों को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच हुई हैं। उल्लेखनीय है कि आर्थिक तंगी को लेकर ईरान में बीते दो हफ्तों से विरोध प्रदर्शन जारी हैं। नॉर्वे के एक मानवाधिकार समूह के अनुसार, इन प्रदर्शनों में अब तक 192 लोग मारे जा चुके हैं। ईरान की ओर से कोई आधिकारिक आंकड़े जारी नहीं हुए हैं।
अमेरिका पर हमले को तैयार
इससे पहले ईरान की मजलिस (संसद) के अध्यक्ष मोहम्मद बघेर गालिबाफ ने कहा कि अगर अमेरिका उनके देश पर हमला करता है तो वे भी इजरायल और अमेरिका दोनों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। कैस्पियन पोस्ट की ओर से प्रकाशित एक खबर के अनुसार, गालिबफ ने एक आपातकालीन बैठक के दौरान कहा कि इजरायल और अमेरिका का सामना करने के अलावा ईरान आर्थिक, संज्ञानात्मक-मनोवैज्ञानिक और ‘सैन्य-आतंकवाद’ के मोर्चे पर भी जंग लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है, तो वह इजरायल और पूर्वी एशिया में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला करेंगे। रिपोर्ट में कहा गया कि अगर अमेरिका हमारे ऊपर सैन्य हमला करता है तो उनके कब्जे के दोनों क्षेत्रों यानी इजरायल और अमेरिकी सैन्य-नौसेना ठिकाने हमारे निशाने पर आ जाएंगे।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
