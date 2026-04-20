होर्मुज पर अमेरिका की हरकत से बौखलाया ईरान, पाकिस्तान को लगाया फोन; क्या हुई बात
13 अप्रैल को अमेरिकी नौसेना ने होर्मुज जलमार्ग के दोनों ओर स्थित ईरानी बंदरगाहों से आने-जाने वाले सभी समुद्री यातायात की नाकाबंदी शुरू कर दी। यह स्ट्रेट दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और एलएनजी सप्लाई का रास्ता है।
अमेरिका की तरफ से जहाज कब्जे में लिए जाने के चलते ईरान नाराज है। खबर है कि इस संबंध में ईरान ने पाकिस्तान से बात की है और अमेरिका की कार्रवाई पर कड़ी आपत्ति जताई है। खास बात है कि ईरान इससे पहले ही इस्लामाबाद में होने वाली दूसरे दौर की बातचीत से दूरी बनाने के संकेत दे रहा है। अब तक यह साफ नहीं है कि ईरानी प्रतिनिधि पाकिस्तान जाएंगे या नहीं। इधर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वार्ता के लिए अपनी टीम भेजने का घोषणा पहले ही कर दी है।
अमेरिका की पाकिस्तान से शिकायत
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से बात की है। पेजेश्कियान ने अमेरिका की कार्रवाई को दादागिरी और मनमाना रवैया करार दिया है। साथ ही उन्होंने पाकिस्तानी पीएम से कहा है कि इस घटना ने संदेह बढ़ा दिया है कि अमेरिका पुरानी हरकतें दोहराएगा और 'कूटनीति के साथ विश्वासघात' करेगा।
क्या हुआ था
अमेरिका ने ईरान के ध्वज वाले जहाज के खिलाफ कार्रवाई की थी और अपने नियंत्रण में ले लिया था। अब अमेरिकी CENTOM ने ईरान के मालवाहक जहाज तूस्का के खिलाफ कार्रवाई की जानकारी दी है। सेंट्रल कमांड ने कहा, 'छह घंटे की अवधि में बार-बार दी गई चेतावनियों के बावजूद, जब तूस्का के चालक दल ने पालन नहीं किया, तो स्पूरांस ने पोत को अपने इंजन कक्ष को खाली करने का निर्देश दिया। स्पूरांस ने पोत की 5-इंच एमके 45 तोप से तूस्का के इंजन कक्ष में कई गोले दागकर प्रोपल्शन को बंद कर दिया।' सेंटकॉम ने बताया कि ईरानी पोत अभी अमेरिका के नियंत्रण में है।
अमेरिका की नाकेबंदी
13 अप्रैल को अमेरिकी नौसेना ने होर्मुज जलमार्ग के दोनों ओर स्थित ईरानी बंदरगाहों से आने-जाने वाले सभी समुद्री यातायात की नाकाबंदी शुरू कर दी। यह स्ट्रेट दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत तेल, पेट्रोलियम उत्पादों और एलएनजी सप्लाई का रास्ता है। वॉशिंगटन का कहना है कि गैर-ईरानी जहाज होर्मुज से तब तक स्वतंत्र रूप से गुजर सकते हैं जब तक वे तेहरान को कोई शुल्क नहीं देते। ईरानी अधिकारियों ने शुल्क लगाने की घोषणा नहीं की है, लेकिन ऐसी योजनाओं पर चर्चा की है।
जवाबी कार्रवाई का वादा और अटैक
खबरें हैं कि तूस्का को कब्जे में लिए जाने के बाद अब ईरान ने ओमान सागर में अमेरिका के जहाजों पर ड्रोन अटैक कर दिए हैं। पहले ही ईरान ने कार्रवाई की चेतावनी दे दी थी। वहीं, इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी का कहना है कि पाकिस्तान में दूसरे दौर की वार्ता की खबरें झूठी हैं। एजेंसी ने कहा था, अमेरिका की 'जरूरत से ज्यादा मांगें, अनुचित और अवास्तविक उम्मीदें, लगातार विरोधाभास, और तथाकथित नौसैनिक नाकाबंदी जो युद्धविराम की समझ का उल्लंघन करती है, साथ ही धमकी भरी बयानबाजी ने अब तक बातचीत की प्रगति में बाधा डाली है।'
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें
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