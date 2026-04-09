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Explainer: होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वालों से टोल वसूलने की ईरान की प्लानिंग, क्या कहता है समुद्री नियम; समझिए

Apr 09, 2026 03:09 pm ISTMadan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, तेहरान
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भले ही ईरान का होर्मुज से गुजरने वालों पर टोल अपने देश की सुरक्षा स्थिति को पक्का करने और उस पर असर डालने की उसकी योजना का हिस्सा है, लेकिन यह कदम से इंटरनेशनल समुद्री ट्रेड के नियमों का उल्लंघन होगा।

होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वालों से टोल वसूलने की ईरान की प्लानिंग, क्या कहता है समुद्री नियम; समझिए

Strait of Hormuz: अमेरिका और ईरान के बीच पाकिस्तान की मध्यस्थता के बाद दो हफ्ते के लिए सीजफायर हो गया। अब ईरान होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर टोल लगाने का प्लान कर रहा है। युद्ध से पहले होर्मुज जहाजों के आवागमन के लिए फ्री था, लेकिन अगर अब टोल लगता है तो इससे तेल की कीमतों में इजाफा होना कन्फर्म है। हालांकि, अगर ईरान ऐसा करता है तो यह कदम समुद्री व्यापार के नियमों के खिलाफ होगा। समुद्री व्यापार को लेकर बना नियम, जिसे संयुक्त राष्ट्र के समुद्री कानून पर कन्वेंशन में संहिताबद्ध किया गया था, साल 1994 में लागू हुआ था।

फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के तेल, गैस और पेट्रोकेमिकल उत्पाद निर्यातकों के संघ के प्रवक्ता हामिद हुसैनी ने कहा कि ईरान वहां से गुजरने वाले किसी भी जहाज से टोल वसूलना चाहता है, और हर जहाज की जांच करना चाहता है। बताया जा रहा है कि देश शिपिंग कंपनियों से उनके टैंकरों को होर्मुज से गुजरने की अनुमति देने के बदले, प्रति बैरल तेल पर एक डॉलर टोल शुल्क लेने की योजना बना रहा है। हुसैनी ने कहा, “ईरान को इस बात पर नजर रखने की जरूरत है कि होर्मुज से क्या अंदर आ रहा है और क्या बाहर जा रहा है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इन दो हफ्तों का इस्तेमाल हथियारों की हेराफेरी के लिए न हो।”

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ईरान का टोल वसूलना समुद्री ट्रेड के नियमों का उल्लंघन?

भले ही ईरान का टोल अपने देश की सुरक्षा स्थिति को पक्का करने और उस पर असर डालने की उसकी योजना का हिस्सा है, लेकिन इस कदम से इंटरनेशनल समुद्री ट्रेड के नियमों का उल्लंघन होगा। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी का आर्टिकल 17 जहाजों को टेरिटोरियल समुद्र से इनोसेंट पैसेज के अधिकार की गारंटी देता है। यह किसी भी पैसेज को तब तक इनोसेंट मानता है जब तक वह कोस्टल स्टेट की शांति, अच्छे ऑर्डर या सुरक्षा के लिए नुकसानदायक न हो। कन्वेंशन में आगे कहा गया है, “ऐसा पैसेज इस कन्वेंशन और इंटरनेशनल कानून के दूसरे नियमों के अनुसार होगा।”

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जहाजों पर सिर्फ गुजरने के आधार पर नहीं लग सकता टैक्स

कन्वेंशन का आर्टिकल 26 उन परिस्थितियों के बारे में भी बताता है जिनके तहत कोई तटीय देश विदेशी जहाजों पर शुल्क लगा सकता है। इसमें कहा गया है, "विदेशी जहाजों पर केवल उनके क्षेत्रीय समुद्र से गुजरने के आधार पर कोई शुल्क नहीं लगाया जा सकता।" इसके अलावा, कन्वेंशन में यह भी बताया गया है कि कोई तटीय देश क्षेत्रीय समुद्र से गुजरने वाले विदेशी जहाजों से शुल्क केवल जहाज को दी गई विशिष्ट सेवाओं के लिए ही ले सकता है। ये शुल्क बिना किसी भेदभाव के लगाए जाएंगे। समुद्री कानून संधि के अनुसार, किसी विदेशी जहाज को तटीय देश की शांति, व्यवस्था या सुरक्षा के लिए हानिकारक माना जा सकता है, यदि वह तटीय देश की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता या राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बल का प्रयोग करता है या उसकी धमकी देता है। इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में लिखे अंतर्राष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों का उल्लंघन भी इसमें शामिल है।

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10 सूत्रीय योजना में शामिल है होर्मुज

ईरान और अमेरिका के बीच पाकिस्तान ने मध्यस्थता करवाने के लिए दस सूत्रीय योजना बनाई थी। इस पर कथित तौर पर अमेरिका और ईरान के सहमत होने का दावा किया गया। हालांकि, बाद में इसमें कुछ प्वांइट्स पर असहमति भी दर्ज करवाई गई है। इसी में एक प्वाइंट होर्मुज भी था। ईरान के प्रस्ताव में होर्मुज पर इस्लामिक गणराज्य का नियंत्रण जारी रखने की बात भी शामिल है, जिससे होकर दुनिया की तेल आपूर्ति का लगभग पांचवां हिस्सा गुजरता है। एसोसिएटेड प्रेस ने एक क्षेत्रीय अधिकारी के हवाले से बताया कि इस 10-सूत्रीय योजना में एक ऐसा प्रावधान भी शामिल है, जिसके तहत ईरान और ओमान को इस स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क लेने की अनुमति होगी। अधिकारी ने बताया कि ईरान इस पैसे का इस्तेमाल पुनर्निर्माण कार्यों के लिए करेगा।

Madan Tiwari

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Madan Tiwari

लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
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वर्तमान में मदन हिन्दुस्तान अखबार की न्यूज वेबसाइट लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स डिजिटल) में डिप्टी न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं। जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से पत्रकारिता की पढ़ाई की। कक्षा 12वीं के बाद से ही दैनिक जागरण, अमर उजाला, जनसत्ता समेत तमाम अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर लिखना शुरू किया। महज दो सालों में विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रियों अखबारों में दो सौ से अधिक आलेख प्रकाशित हुए। ग्रेजुएशन करते समय ही मीडिया में नौकरी की शुरुआत की। लाइव हिन्दुस्तान में अभी दूसरी पारी है और दोनों पारियों को मिलाकर यहां आठ साल से ज्यादा हो चुके हैं। कुल एक दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। मदन आजतक जैसे अन्य संस्थानों में भी काम कर चुके हैं।

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