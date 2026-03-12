Hindustan Hindi News
तो भूल जाएंगे संयम, बहा देंगे खून... ईरानी संसद के स्पीकर US को क्यों दे रहे भड़काऊ चेतावनी

Mar 12, 2026 05:44 pm ISTPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, तेहरान
Iran US War: ईरान के कई द्वीप रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। इनमें खार्ग द्वीप विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ईरान के प्रमुख तेल निर्यात टर्मिनलों में से एक है। इसके अलावा कुछ द्वीपों पर ईरान के सैन्य अड्डे भी मौजूद हैं।

Iran US War: मध्य-पूर्व में जारी तनाव के बीच ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कलीबाफ ने गुरुवार (12 मार्च ) को अमेरिका को दो टूक चेतावनी दी है कि अगर फारस की खाड़ी में स्थित ईरानी द्वीपों पर किसी भी प्रकार का हमला किया गया तो ईरान संयम भूल जाएगा और फारस की खाड़ी को हमलावरों के खून से रंग देगा। क़लिबाफ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखे संदेश में कहा कि अगर ईरानी द्वीपों को निशाना बनाया गया तो फारस की खाड़ी हमलावरों के खून से भर जाएगा। यह बयान ऐसे समय में आया है जब क्षेत्र में सैन्य तनाव लगातार बढ़ रहा है।

ईरान ने आज भी इराकी तट के पास दो विदेशी तेल टैंकरों पर हमला करके तेल आपूर्ति को बाधित करने की कोशिश की है। ब्रिटेन की मैरीटाइम एजेंसी ने कहा है कि फारस की खाड़ी में एक और जहाज पर हमला हुआ, जो पिछले दो दिनों में छठा हमला है।

ऊर्जा आपूर्ति के लिए बेहद अहम हैं द्वीप

बता दें कि ईरान के कई द्वीप रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। इनमें खार्ग द्वीप विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ईरान के प्रमुख तेल निर्यात टर्मिनलों में से एक है। इसके अलावा कुछ द्वीपों पर ईरान के सैन्य अड्डे भी मौजूद हैं। इनके अलावा फारस की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ने वाले होर्मुज स्ट्रेट के प्रवेश द्वार पर स्थित कुछ छोटे द्वीप भी वैश्विक ध्यान का केंद्र बने हुए हैं।

वैश्विक ऊर्जा बाजार पर असर की आशंका

इनमें अबू मसा और ग्रेटर टुंब आइलैंड दशकों से ईरान और यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच इलाके में विवाद के केंद्र रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि जो भी इन द्वीपों को कंट्रोल करता है, उसका ग्लोबल एनर्जी फ्लो पर मज़बूत पकड़ होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इन द्वीपों का नियंत्रण अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके पास से गुजरने वाला होरमुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्गों में से एक है, जहां से वैश्विक तेल आपूर्ति का बड़ा हिस्सा गुजरता है। अगर इस क्षेत्र में संघर्ष बढ़ता है तो इसका असर वैश्विक तेल कीमतों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर भी पड़ सकता है।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

और पढ़ें
israel iran war Iran iran america war

