न सीजफायर होगा न बातचीत, जब तक जरूरी होगा युद्ध चलता रहेगा; ईरान की दो टूक
दुनिया के करीब 20 फीसदी तेल सप्लाई के लिए जिम्मेदार स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर आवागमन ठप हो गया है। कहा जा रहा है कि इस रास्ते पर सैकड़ों जहाज फंसे हुए हैं। वहीं, शिपिंग कंपनियों और तेल निर्यातकों ने सुरक्षा कारणों के चलते काम बंद कर दिया है।
मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के खत्म होने के आसार नहीं हैं। अब ईरान ने साफ कर दिया है कि उन्होंने न तो सीजफायर की मांग की है और न ही बातचीत की। ईरान का कहना है कि जब तक जरूरी होगा वह इस युद्ध को लड़ते रहेंगे। खास बात है कि यह बयान ऐसे समय पर आया है, जब इस युद्ध के चलते भारत समेत कई देशों पर ईंधन संकट गहराता जा रहा है। ईरान ने बताया है कि कुछ मुल्कों ने उससे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में रास्ता देने के लिए कहा है।
ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने कहा है कि ईरान ने सीजफायर का अनुरोध नहीं किया है। उन्होंने कहा कि न ही ईरान ने बातचीत की मांग की है। ईरान के प्रेस टीवी ने सीबीएस के हवाले से ये बात कही है। विदेश मंत्री का कहना है कि ईरान के सशस्त्र बल तब तक इस युद्ध को लड़ना जारी रखेंगे, जब तक यह जरूरी होगी। करीब तीन सप्ताह से ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच युद्ध जारी है।
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर क्या बोला ईरान
रिपोर्ट के अनुसार, अराघची ने दावा किया है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह से ब्लॉक नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी हमलों के चलते क्षेत्र में असुरक्षा बढ़ी है, जिससे इस रास्ते से जहाज नहीं गुजर पा रहे हैं। खास बात है कि उन्होंने यह भी कहा कि कुछ देशों ने ईरान से उनके जहाजों के लिए सुरक्षित रास्ता देने की मांग की है। उन्होंने साफ किया कि ये फैसला ईरानी सैन्य बलों को लेना है।
दुनिया के करीब 20 फीसदी तेल सप्लाई के लिए जिम्मेदार स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर आवागमन ठप हो गया है। कहा जा रहा है कि इस रास्ते पर सैकड़ों जहाज फंसे हुए हैं। वहीं, शिपिंग कंपनियों और तेल निर्यातकों ने सुरक्षा कारणों के चलते काम बंद कर दिया है।
कई देशों में फैला तीन देशों का युद्ध
इजराइल और अमेरिका ने 28 फरवरी को यह कहते हुए ईरान पर हमला किया था कि वे ईरान के परमाणु व सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं और ईरान के लोगों से भी अपने नेताओं के खिलाफ खड़े होने का आह्वान किया था। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल और फारस की खाड़ी के आसपास के पड़ोसी देशों पर हमले किए।
संघर्ष के दौरान ईरान ने संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, सऊदी अरब, कतर और ओमान पर सैकड़ों मिसाइल और ड्रोन दागे। उसका कहना है कि वह अमेरिकी ठिकानों को निशाना बना रहा है, लेकिन हवाई अड्डों और रिहायशी इलाको में हमलों की सूचनाएं भी सामने आईं।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें
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