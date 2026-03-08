खामेनेई के बाद कौन? अमेरिका-इजरायल से जंग के बीच ईरान ने चुन लिया नया सुप्रीम लीडर
असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के सदस्य अहमद अलमोल्होदा ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर को अपॉइंट करने के लिए वोट हो चुका है और लीडर चुन लिया गया है। बॉडी का सेक्रेटेरिएट बाद में नाम का ऐलान करेगा।
Iran New Supreme Leader: ईरान के नए सुप्रीम लीडर के नाम का फैसला हो गया है। हालांकि, अभी नाम का ऐलान नहीं किया गया है। रविवार को जिस असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स को ईरान के नए सुप्रीम लीडर का चयन करना था, उसने फैसला ले लिया है। जल्द ही नाम की घोषणा की जाएगी। दिवंगत सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की अमेरिका और इजरायल के हमले में 28 फरवरी को मौत हो गई थी। इसके बाद, मिडिल ईस्ट में युद्ध की शुरुआत हो गई। दिन पर दिन यह युद्ध और भीषण होते जा रहा है। खाड़ी के देश भी इसकी चपेट में हैं।
ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी के मुताबिक, असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स के सदस्य अहमद अलमोल्होदा ने कहा, "लीडर को अपॉइंट करने के लिए वोट हो चुका है और लीडर चुन लिया गया है।" उन्होंने कहा कि बॉडी का सेक्रेटेरिएट बाद में नाम का ऐलान करेगा। दूसरे सदस्यों ने भी इस फैसले को कन्फर्म किया, जिसमें से एक ने कहा कि दिवंगत सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के बेटे यह पोस्ट संभालेंगे। मोजतबा खामेनेई को उनके पिता का संभावित उत्तराधिकारी माना जा रहा है, जो 1989 में सुप्रीम लीडर बने थे।
यह पद ईरान में सबसे ऊंचा राजनीतिक और धार्मिक अधिकार है और देश के सभी मामलों में आखिरी फैसला इसी का होता है। चुनाव समिति में खुजेस्तान प्रांत का प्रतिनिधित्व करने वाले मोहसेन हैदरी ने कहा, "सबसे सही उम्मीदवार, जिसे एक्सपर्ट्स की असेंबली के बहुमत से मंजरी मिली है, तय कर लिया गया है।'' उन्होंने अमेरिका का जिक्र करते हुए कहा, "ग्रेट सैटन ने भी प्रतिनिधियों द्वारा चुने गए नाम का जिक्र किया है।"
बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जोर देकर कहा है कि अगले लीडर को चुनने में उनकी भूमिका होनी चाहिए और उन्होंने मोजतबा खामेनेई के यह रोल करने की संभावना को खारिज कर दिया है और उन्हें हल्का बताया है। ईरानी अधिकारियों ने इस बात को साफ तौर पर खारिज कर दिया है कि ट्रंप का उत्तराधिकारी चुनने में कोई रोल होगा। असेंबली के एक और सदस्य, मोहम्मद मेहदी मीरबाघेरी ने ईरान की फ़ार्स न्यूज एजेंसी के एक वीडियो में कन्फर्म किया कि ज्यादातर लोगों की राय दिखाने वाली एक पक्की राय बन गई है।
रविवार को, इजरायली सेना के एक्स पर फारसी भाषा के अकाउंट ने नए नेता को चुनने वाले असेंबली के सदस्यों को टारगेट करने की धमकी दी। एक पोस्ट में कहा गया, "हम आपको बताना चाहते हैं कि इजरायल सरकार किसी भी उत्तराधिकारी और उसे नियुक्त करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति पर कड़ी नजर रखेगी।" आगे कहा गया कि हम उन सभी को चेतावनी देते हैं जो उत्तराधिकारी चुनने के लिए इस मीटिंग में हिस्सा लेने पर विचार कर रहे हैं कि हम आपको टारगेट करने में हिचकिचाएंगे नहीं।
