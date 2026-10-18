रक्षा मंत्री बनते ही अमेरिका को ललकार, ईरान पर गिराया ‘मदर ऑफ ऑल बम’ तो खैर नहीं
ईरान ने लंबे अरसे के बाद नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। ईरान की संसद ने मेहराद अखलाकी केटाब्ची को रविवार को यह पद सौंपा। इस तरह से आठ महीने बाद ईरान को नया रक्षा मंत्री मिला है।
ईरान ने लंबे अरसे के बाद नया रक्षा मंत्री नियुक्त किया है। ईरान की संसद ने मेहराद अखलाकी केटाब्ची को रविवार को यह पद सौंपा। इस तरह से आठ महीने बाद ईरान को नया रक्षा मंत्री मिला है। मेहराद ने भी ईरान के नए रक्षा मंत्री का पद संभालते ही अमेरिका को ललकार दिया है। मेहराद ने कहा कि अगर अमेरिकी दुश्मनों ने कुछ भी गलत किया तो उनकी खैर नहीं। ईरान के लोगों और इस्लाम के रक्षकों का जवाब और ज्यादा खतरनाक और हैरान करने वाला होगा। साथ ही उन्होंने अमेरिका द्वारा ईरान के खिलाफ ‘मदर ऑफ ऑल बम’ के इस्तेमाल को लेकर भी बयान दिया है।
किसकी जगह बने रक्षा मंत्री
अखलाकी ने माजिद इब्न अल-रेजा की जगह ली, जो तत्कालीन रक्षा मंत्री अजीज नसिरजादेह के फरवरी में अमेरिकी-इजरायली हवाई हमलों में मारे जाने के बाद जिम्मेदारी संभाल रहे थे। अखलाकी ने ईरान की रक्षा इंडस्ट्री में दशकों बिताए हैं। उन्होंने इसके एयरोस्पेस और मिसाइल सेक्टरों में वरिष्ठ पदों पर काम किया है। उन्हें ईरान के रक्षा क्षेत्र में काम करने के कारण अमेरिका और यूरोपीय संघ की प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है। एक कार्यक्रम में अखलाकी ने देश की सैन्य-औद्योगिक इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से बनाने, रक्षा तकनीकों के विकास को तेज करने और निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ सहयोग बढ़ाने का वादा किया।
अमेरिकी राष्ट्रपति रखें ध्यान
अखलाकी ने अपने ताजा बयान में कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति को यह ध्यान देना चाहिए कि उनकी सेनाएं हमारे क्षेत्र से सुरक्षित रूप से वापस लौटें। अगर उन्होंने एक भी बम गिराया, तो उन्हें देखना पड़ेगा कि उनके कितने सैनिक यहां से अंतिम यात्रा पर ही निकलेंगे। गौरतलब है कि इस हफ्ते सीएनएन की रिपोर्ट आई थी कि अमेरिका ने हमले का प्लान तैयार किया है।
इसके मुताबिक अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप नए सैन्य ऑपरेशन का आदेश देते हैं, अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर जीबीयू-43/बी बम का इस्तेमाल कर सकता है। इस बम को ‘मदर ऑफ ऑल बम’ के नाम से भी जाना जाता है। यह हथियार अमेरिका के सबसे बड़े गैर-परमाणु बम में से एक है।
इस बीच ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) की नौसेना ने दावा किया है कि होर्मुज से अनधिकृत मार्ग से गुजरने की कोशिश के दौरान समुद्री बारूदी सुरंग से टकराकर 20 लाख बैरल से अधिक कच्चा तेल ले जा रहे एक विशाल टैंकर में आग लग गई। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी इरना के अनुसार, आईआरजीसी नौसेना ने कहा कि जहाज ने जलडमरूमध्य से गुजरते समय अपनी स्थिति बताने वाली और रडार प्रणालियां बंद कर दी थीं, ताकि उसकी पहचान न हो सके। ईरान ने आरोप लगाया कि जहाज अमेरिकी सेना के सहयोग से इस मार्ग से गुजरने का प्रयास कर रहा था।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
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यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।