दुश्मनों का सब कुछ छिन लो… शीर्ष नेताओं की हत्या से आग बबूला हुए मोजतबा खामेनेई

ईरान के पूर्व सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई की फरवरी 2026 में अमेरिका-इजराइल हमले में मौत के बाद उनके बेटे मोजतबा खामेनेई को नया सर्वोच्च नेता चुना गया है। तब से उन्हें सार्वजनिक रूप से देखा नहीं गया है।

अमेरिकी और इजरायली हमलों में अपने एक के बाद कई शीर्ष नेताओं को खोने के बाद के नए सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने इजरायल और अमेरिका के नाम नई धमकी जारी कर दी है। देशवासियों के नाम नए संदेश में ईरानी सुप्रीम लीडर मोजतबा ने देश के दुश्मनों की 'सुरक्षा' छीन लिए जाने का आह्वान किया है।

खामेनेई ने यह टिप्पणी इजरायली हमले में खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब की मौत के बाद राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन को भेजे गए एक बयान में की है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने अपने बयान में कहा, “दुश्मनों की सुरक्षा छीन ली जानी चाहिए।” इससे पहले इजरायली डिफेंस फोर्सेज (IDF) ने ईरानी खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब को मार गिराने की घोषणा की थी।

गौरतलब है कि ईरान ने बीते 3 सप्ताह से जारी युद्ध में अपने कई शीर्ष नेताओं को खो दिया है, जिनमें ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के साथ साथ सिक्योरिटी चीफ अली लारीजानी, और बासिज प्रमुख गुलाम रजा सुलेमानी के नाम भी शामिल हैं। वहीं इजरायल ने गुरुवार को ईरान को नया जख्म दे दिया है। ईरानी सरकारी मीडिया 'प्रेस टीवी' ने शुक्रवार को बताया कि इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के प्रवक्ता, ब्रिगेडियर जनरल अली मोहम्मद नईनी इजरायली हमलों में मारे गए। इसके बाद ईरान का खाड़ी देशों पर हमले की तीव्रता बढ़ाना तय है।