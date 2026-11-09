मध्यस्थ चुप हो गए हैं; मिडटर्म चुनाव में ट्रंप के फुस्स होने पर ईरान ने लिए मजे

मिडटर्म चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की करारी हार के बाद ईरान की तरफ से उनके मजे लिए गए हैं। ईरान के विदेश मंत्री अराघची ने कहा है कि मिडटर्म के नतीजों के बाद अमेरिका के मध्यस्थ शांत है। उनकी तरफ से बातचीत का समय नहीं आया।

अमेरिका और ईरान के बीच जारी जंग का असर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के राजनीतिक करियर पर भी पड़ा है। मिडटर्म चुनाव में उनकी रिपब्लिकन पार्टी हाउस और सीनेट दोनों जगह से बहुमत खो चुकी है। ऐसे में ईरान की तरफ से ट्रंप प्रशासन के ऊपर तंज कसा गया है। तेहरान ने कहा कि मिडटर्म चुनाव में मुंह की खाने के बाद अमेरिका और उनके मध्यस्थों के बीच से कोई हलचल नहीं हुई है। शांति को लेकर कोई बातचीत नहीं की गई है।

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची रविवार को तेहरान और वाशिंगटन के बीच चल रही शांति वार्ता को लेकर जानकारी दी। उन्होंने जोर देकर कहा कि अमेरिका में मिडटर्म चुनाव में हार के बाद परिस्थिति बदल गई है। अमेरिका और उनके मध्यस्थ शांति वार्ता की टेबल पर तभी से सक्रिय नहीं है। अराघची ने कहा, "अब हमें यह देखना होगा कि इन नतीजों को समझने (पचाने) में उन्हें कितना समय लगता है, ताकि यह तय किया जा सके कि हमें आगे कैसे बढ़ना है।" बता दें कि इन चुनावों में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ा है।

पाकिस्तान और कतर लगातार कर रहे शांति करवाने की कोशिश अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब ईरान पर हमला किया था, तो उन्होंने साफ तौर पर इस युद्ध के छोटा होने का ऐलान किया था। लेकिन परिस्थितियों के क्रम में हालात यह हो गई कि ट्रंप के मिडटर्म चुनाव हारने में सबसे बड़ा कारण यही था। इससे पहले ट्रंप को भी इस बात का अहसास था इसलिए उन्होंने तमाम बड़े फैसले किए। उन्होंने पाकिस्तान और कतर को इस मध्यस्थ की भूमिका के लिए तैयार किया। इसके बाद से ही कतर और पाकिस्तान सहित कई क्षेत्रीय शक्तियां महीनों से कोशिश कर रही हैं कि फरवरी के आखिर में अमेरिका और इजरायल द्वारा शुरू किए गए युद्ध को पूरी तरह से रोका जा सके, लेकिन उन्हें अभी तक सफलता नहीं मिली है।