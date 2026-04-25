'अमेरिका ने होर्मुज स्ट्रेट से नाकेबंदी नहीं हटाई तो...', ईरानी सेना ने दी सख्त चेतावनी
ईरानी सेना ने यह भी कहा कि वह दुश्मनों की गतिविधियों और उनकी हरकतों पर लगातार नजर रख रही है। बयान में यह स्पष्ट किया गया कि ईरान पूरी तरह तैयार है और किसी भी संभावित खतरे का सामना किया जाएगा।
ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता नजर आ रहा है। ईरानी सेना ने शनिवार को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अमेरिका उसके बंदरगाहों की नाकाबंदी जारी रखता है, तो उसे इसका जवाब दिया जाएगा। ईरान की सेना ने अमेरिकी कार्रवाई को डकैती और समुद्री लूट करार दिया है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब क्षेत्र में पहले से ही भू-राजनीतिक तनाव चरम पर है और दोनों देशों के बीच टकराव की आशंका बनी हुई है।
ईरान के सरकारी मीडिया संस्थान IRIB के जरिए जारी बयान में सेना के केंद्रीय कमान खातम अल-अनबिया का पक्ष रखा गया। इसने कहा कि अगर अमेरिकी सेना क्षेत्र में अपनी घुसपैठ, नाकाबंदी और लूटपाट जैसी गतिविधियां जारी रखती है, तो उसे ईरान की शक्तिशाली सशस्त्र सेनाओं की प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ेगा। इस बयान में साफ तौर पर संकेत दिया गया कि ईरान अपनी सुरक्षा और संप्रभुता को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा और जरूरत पड़ने पर जवाबी कार्रवाई करेगा।
ईरान बोला- किसी भी खतरे के लिए तैयार
ईरानी सेना ने यह भी कहा कि वह दुश्मनों की गतिविधियों और उनकी हरकतों पर लगातार नजर रख रही है। बयान में यह स्पष्ट किया गया कि ईरान पूरी तरह तैयार है और किसी भी संभावित खतरे का सामना किया जाएगा। इस तरह के बयान से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि ईरान अपनी सैन्य तैयारियों को लेकर आत्मविश्वास में है और किसी भी आक्रामक कदम का जवाब देने के लिए तैयार है। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका की ओर से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी का मुद्दा व्यापार और सुरक्षा के लिए गंभीर चिंता का विषय बन सकता है।
अगर हालात और बिगड़ते हैं तो इसका असर अंतरराष्ट्रीय समुद्री मार्गों और वैश्विक तेल आपूर्ति पर भी पड़ सकता है। खाड़ी क्षेत्र पहले से ही संवेदनशील रहा है और यहां किसी भी सैन्य टकराव के व्यापक नतीजे हो सकते हैं। ईरान का ताजा बयान अमेरिका के खिलाफ कड़ा संदेश है, जो यह दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच तनाव अभी कम होने के बजाय बढ़ सकता है। आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि अमेरिका इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है और क्या कूटनीतिक स्तर पर कोई समाधान निकल पाता है या स्थिति और ज्यादा गंभीर हो जाती है।
लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें
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