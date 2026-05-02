ईरान ने दिया ऐसा प्रस्ताव कि भड़क गए ट्रंप, बोले- बमबारी कर हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा
ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान की हालत खराब है और वह समझौते के लिए बेताब है। उन्होंने भविष्यवाणी की कि युद्ध समाप्त होते ही तेल और गैस की कीमतों में भारी गिरावट आएगी।
अमेरिका और ईरान के बीच पिछले दो महीनों से जारी युद्ध को समाप्त करने की कोशिशों को बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को ईरान द्वारा भेजे गए शांति प्रस्ताव पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि वे तेहरान की पेशकश से खुश नहीं हैं। वाइट हाउस में पत्रकारों से बात करते हुए ट्रंप ने स्पष्ट किया कि जब तक ईरान सही शर्तों के साथ सामने नहीं आता अमेरिका किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेगा।
राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के सामने केवल दो विकल्प रखे। उन्होंने कहा, "हमारे पास विकल्प मौजूद हैं। या तो हम वहां जाकर उन पर भीषण बमबारी करें और उन्हें हमेशा के लिए खत्म कर दें या फिर हम कोई समझौता करने की कोशिश करें। मानवीय आधार पर मैं समझौते को प्राथमिकता दूंगा।"
ट्रंप ने यह भी दावा किया कि ईरान की हालत खराब है और वह समझौते के लिए बेताब है। उन्होंने भविष्यवाणी की कि युद्ध समाप्त होते ही तेल और गैस की कीमतों में भारी गिरावट आएगी।
क्या है ईरान का नया प्रस्ताव?
ईरानी समाचार एजेंसी IRNA के अनुसार, तेहरान ने युद्ध समाप्त करने और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) को खोलने के लिए एक नया प्रस्ताव भेजा है। हालांकि, विवाद का मुख्य मुद्दा परमाणु कार्यक्रम है। ईरान चाहता है कि युद्ध अभी समाप्त हो जाए लेकिन उसके परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत बाद में की जाए।
राष्ट्रपति ट्रंप ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रंप चाहते हैं कि परमाणु मुद्दा अभी के मसौदे में शामिल हो और ईरान बमबारी से प्रभावित अपनी परमाणु साइटों पर कोई भी गतिविधि न करने की गारंटी दे। वाइट हाउस की प्रवक्ता अन्ना केली ने दोहराया कि राष्ट्रपति ट्रंप का रुख स्पष्ट है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं कर सकता।
2015 के परमाणु समझौते (JCPOA) के टूटने के बाद से ही ईरान का परमाणु कार्यक्रम अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चिंता रहा है। वर्तमान युद्ध ने इस चिंता को और बढ़ा दिया है, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि किसी भी शांति समझौते में ईरान की परमाणु क्षमताओं पर स्थायी और कड़ा अंकुश लगाया जाए।
आपको बता दें क कि अमेरिका-इजरायल गठबंधन और ईरान के बीच यह युद्ध 28 फरवरी, 2026 को शुरू हुआ था। 8 अप्रैल को युद्धविराम की घोषणा के बावजूद तनाव बना हुआ है। अमेरिका ने ईरान की अर्थव्यवस्था को घुटनों पर लाने के लिए इकनॉमिक फ्यूरी नीति के तहत कड़े प्रतिबंध लगाए हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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