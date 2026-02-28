दुबई पर ईरान का बड़ा हमला, मशहूर 'पाम जुमैरह' पर दागी मिसाइल; सामने आया भयावह VIDEO
इजरायल और अमेरिका द्वारा किए गए हमले के बाद ईरान द्वारा किया गया पलटवार पूरे मध्य-पूर्व पर भारी पड़ रहा है। ईरानी सेना क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी के सभी सहयोगियों को निशाना बना रही है। दुबई के पाम जुमैरह बीच पर मौजूद फेयरमोंट होटल को भी निशाना बनाया गया है।
ईरान द्वारा किए जा रहे पलटवार से पूरे मध्य-पूर्व की स्थिति बिगड़ती जा रही है। शनिवार को ईरान की तरफ से किए गए हमलों से दुबई में कई जगह पर धमाकों की आवाजें सुनी गईं। दुबई के जुमेराह स्थित फेयरमोंट होटल पर ईरानी मिसाइल गिरने की भी रिपोर्ट सामने आई है। सोशल मीडिया पर इस घटना की वीडियो तेजी के साथ वायरल हो रही है। हालांकि अधिकारियों की तरफ से यह पुष्टि नहीं की गई है कि यह मिसाइल हमला हुआ था या फिर डिबरी की वजह से आग लगी है।
एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक, फेयरमोंट होटल के बाहर धुएं और आग की लपटें दिखाई दे रहीं थीं। फिलहाल, इस आग पर काबू पा लिया गया है। इस घटना में चार लोगों के घायल होने की खबर है। इससे पहले, संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि ईरान द्वारा दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलों से संयुक्त अरब अमीरात पर एक स्पष्ट हमला किया गया था। मंत्रालय ने बताया कि संयुक्त अरब अमीरात की एयर डिफेंस सिस्टम ने मिसाइलों का कुशलतापूर्वक सामना किया और कई मिसाइलों को सफलतापूर्वक रोक दिया।
इस मामले को लेकर दुबई के अधिकारियों ने भी पुष्टी की है कि इस हमले में कुछ लोग घायल हो गए हैं। दुबई मीडिया कार्यालय ने एक बयान में कहा, "आपातकालीन बचाव दल तुरंत मौके पर भेजे गए और घटनास्थल को सुरक्षित कर लिया गया है। दुबई नागरिक सुरक्षा ने पुष्टि की है कि आग पर अब काबू पा लिया गया है। चार लोग घायल हुए हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया है।"
क्या हुआ पाम बीच पर?
एएफपी की रिपोर्ट के मुताबिक दो प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि उन्होंने दुबई के पाम जुमेराह स्थित प्रसिद्ध फेयरमोंट द पाम होटल से एक विस्फोट की आवाज सुनी और धुएं का गुबार उठता देखा।एक प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि उसने पाम पर स्थित एक होटल से घना काला धुआं उठता देखा और एम्बुलेंस को घटनास्थल की ओर तेजी से जाते हुए सुना।
अपडेट की जा रही है।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें
