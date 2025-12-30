Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsविदेश न्यूज़Iran largest protest in years amid renewed pressure from US President Donald Trump
मुल्लाओं गद्दी छोड़ो… मुस्लिम देश में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग, ट्रंप हैं वजह?

मुल्लाओं गद्दी छोड़ो… मुस्लिम देश में सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे हजारों लोग, ट्रंप हैं वजह?

संक्षेप:

विरोध प्रदर्शन के बीच कई जगह पर लोगों और अधिकारियों के बीच हिंसक झड़पें भी हुई हैं। इसे 2022-23 के बाद सबसे बड़ा सरकार विरोधी प्रदर्शन माना जा रहा है।

Dec 30, 2025 05:01 pm ISTJagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

बीते कुछ दिनों से ईरान की सड़कों पर जनसैलाब उमड़ पड़ा है। सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए हजारों लोग सड़कों पर उतर आए हैं जहां बीते तीन साल में देश का सबसे बड़ा जनआंदोलन शुरू हो गया है। राजधानी तेहरान समेत कई बड़े शहरों में प्रदर्शनकारियों का गुस्सा देखने का मिला। प्रदर्शन के दौरान सुरक्षा बलों और लोगों के बीच झड़पें भी हुई हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

पिछले 2 दिनों से हालात और बिगड़े हैं। सोमवार 29 दिसंबर को तेहरान और मशहद में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच कई जगहों पर टकराव देखने को मिला। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया है। सेंट्रल तेहरान में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। सोशल मीडिया पर कई विडियोज वायरल हो रहे हैं जिनमें तेहरान के ग्रैंड बाजार के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लोग नारे जोरदार नारे लगाते दिखें।

क्या है वजह?

हालांकि ईरान के लोगों का यह गुस्सा अचानक नहीं फूटा है। सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के नेतृत्व वाले शासन के खिलाफ विरोध की सबसे बड़ी वजह देश की डूबती अर्थव्यवस्था है। बीते दिनों ईरानी करेंसी रियाल डॉलर के मुकाबले गिरकर 42 हजार के पार पहुंच गई है। रियाल की ऐतिहासिक गिरावट ने आम लोगों की कमर तोड़ दी है। हालात इतने बिगड़े कि सेंट्रल बैंक के प्रमुख मोहम्मद रजा फरजिन को इस्तीफा देना पड़ा।

वहीं महंगाई दर 42 फीसदी से ज्यादा हो चुकी है। इससे आम लोगों की चीजें खरीदने की क्षमता लगभग खत्म हो गई है। खाने-पीने का सामान, दवाइयां और रोजमर्रा की जरूरतें लोगों की पहुंच से बाहर होती जा रही हैं। सालों के इंतजार के बाद भी सुधार की कोई उम्मीद ना दिखाए देने के बाद अब देशवासियों ने इस सरकार के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया है।

ट्रंप हैं वजह?

विशेषज्ञों के मुताबिक ईरान के मौजूदा संकट को अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से अलग नहीं किया जा सकता। ईरान-इजरायल युद्ध के बाद की अनिश्चितता, संयुक्त राष्ट्र के नए प्रतिबंध और ट्रंप की ओर से परमाणु कार्यक्रम को बंद करने के दबाव ने हालात को और नाजुक बना दिया है। अब मंगलवार को ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को बड़ी चेतावनी दी है, जिससे ईरान की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari
जागृति ने 2024 में हिंदुस्तान टाइम्स डिजिटल सर्विसेज के साथ अपने करियर की शुरुआत की है। संत जेवियर कॉलेज रांची से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन करने बाद, 2023-24 में उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हासिल किया। खबरें लिखने के साथ साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। साथ ही अंतरराष्ट्रीय संबंध, खेल और अर्थव्यवस्था की खबरों को पढ़ना पसंद है। मूल रूप से रांची, झारखंड की जागृति को खाली समय में सिनेमा देखना और सिनेमा के बारे में पढ़ना पसंद है। और पढ़ें
Iraq International News In Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।