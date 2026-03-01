ईरान जंग के बीच स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में तेल टैंकर पर हमला, क्रू में भारतीय भी शामिल
सरकारी ओमान न्यूज एजेंसी ने कहा कि हमला पलाऊ के झंडे वाले स्काइलाइट नाम के जहाज को निशाना बनाकर किया गया। इसने क्रू के सदस्यों को भारतीय और ईरानी बताया।
मिडिल ईस्ट में इजरायल-ईरान के बीच जारी जंग से तनाव चरम पर पहुंच गया है। अली खामेनेई की मौत से दुनियाभर के कई देशों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इस बीच, ओमान ने रविवार को कहा कि स्ट्रेटेजिक होर्मुज स्ट्रेट में एक ऑयल टैंकर पर हमला हुआ, जिसमें उसमें सवार चार नाविक घायल हो गए। इसमें सवार क्रू के सदस्य भारतीय भी थे।
सरकारी ओमान न्यूज एजेंसी ने कहा कि हमला पलाऊ के झंडे वाले स्काइलाइट नाम के जहाज को निशाना बनाकर किया गया। इसने क्रू के सदस्यों को भारतीय और ईरानी बताया। हालांकि, यह साफ नहीं है कि जहाज पर किसने हमला किया, लेकिन यह तब हुआ जब अधिकारियों ने कहा कि जब से अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला किया है, ईरान रेडियो के जरिए स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों को धमकी दे रहा है। यह स्ट्रेट इतना महत्वपूर्ण है कि यहीं से दुनियाभर को लगभग 20 फीसदी तेल जाता है।
समुद्री अधिकारियों और ईयू नेवल मिशन के एक अधिकारी के मुताबिक, ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड ने जहाजों को चेतावनी दी है कि स्ट्रेटेजिक होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने की इजाजत नहीं है। इस पतले पानी के रास्ते से गुजरने वाले जहाजों को, जो दुनिया के तेल एक्सपोर्ट का लगभग पांचवां हिस्सा संभालता है, रेडियो ट्रांसमिशन मिले हैं जिसमें उन्हें ईरान पर हाल ही में हुए अमेरिकी-इजरायली हमलों के बाद बढ़ते संघर्ष के बीच ट्रांजिट से बचने के लिए कहा गया है। हालांकि तेहरान ने औपचारिक रूप से बंद करने की घोषणा नहीं की है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनियां युद्ध-जोखिम प्रीमियम बढ़ा रही हैं, और बड़ी शिपिंग कंपनियों ने शिपमेंट रोक दिए हैं। ग्लोबल एनर्जी मार्केट और समुद्री सुरक्षा अब काफी दबाव में हैं।
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खाड़ी को हिंद महासागर से जोड़ता है और यह ईरान और ओमान के मुसंदम एक्सक्लेव के बीच है, जो एक पेनिनसुला के सिरे पर है। इसकी चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर है, और पानी कम गहरा है, जो 60 मीटर से ज्यादा गहरा नहीं है। इस स्ट्रेट में कम आबादी वाले या रेगिस्तानी द्वीप हैं, जो स्ट्रेटेजिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, खासकर होर्मुज, केशम और लारक के ईरानी द्वीप। इनमें ग्रेटर टुंब, लेसर टुंब और अबू मूसा के विवादित द्वीप भी शामिल हैं, जो यूएई और ईरान के बीच हैं और खाड़ी पर एक शानदार नज़र देते हैं, और 1971 से ईरान के कंट्रोल में हैं।
बता दें कि यह स्ट्रेट तेल से भरपूर खाड़ी को एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका और दूसरी जगहों के मार्केट से जोड़ने वाला एक अहम कॉरिडोर है। अमेरिकी एनर्जी इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन (EIA) के मुताबिक, होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे जरूरी तेल चोकपॉइंट्स में से एक है। EIA ने चेतावनी दी कि स्ट्रेट से बड़ी मात्रा में तेल बहता है, और अगर स्ट्रेट बंद हो जाता है तो तेल को बाहर निकालने के बहुत कम दूसरे ऑप्शन हैं। EIA के मुताबिक, स्ट्रेट से गुजरने वाले 80 परसेंट से ज्यादा तेल और गैस एशिया के मार्केट में जाता है। तेहरान का एक बड़ा सपोर्टर चीन, ईरान के 90 परसेंट से ज्यादा तेल एक्सपोर्ट खरीदता है।
