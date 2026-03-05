Hindustan Hindi News
गाजा जैसा करेंगे हाल; ईरान से युद्ध के बीच इजरायली नेता ने दी खुली धमकी

Mar 05, 2026 11:58 pm ISTUpendra Thapak लाइव हिन्दुस्तान
इजरायल अमेरिका और ईरान में जारी जंग के बीच यहूदी मंत्री ने लेबनान के हिज्बुल्लाह को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि जल्दी ही लेबनान में हिज्बुल्लाह के गढ़ दाहियेह का हाल भी गाजा के खान यूनिस की तरह होगा। खान यूनिस गाजा पट्टी का दक्षिणी शहर है।

अमेरिका और इजरायल ने ईरान पर हमला करके पश्चिम एशिया में नया युद्ध शुरू कर दिया है। तेहरान में हुए पहले ही हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत हो गई, जिसके बाद ईरान ने पूरे क्षेत्र में मौजूद अमेरिकी ठिकानों और इजरायल के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया है। ईरान का साथ देते हुए लेबनान के हिज्बुल्लाह ने भी इन ठिकानों पर रॉकेट और ड्रोन्स के जरिए हमला करना शुरू कर दिया है। अब हिज्बुल्लाह को इजरायली नेता ने धमकी देते हुए कहा है कि अगर हिज्बुल्लाह अपने हमले नहीं रोकता, तो जल्दी ही लेबनान की राजधानी बेरुत के पास मौजूद उसके गढ़ का गाजा जैसा हाल कर दिया जाएगा।

इजरायल के दक्षिण पंथी नेता और नेतन्याहू सरकार में वित्तमंत्री बेजलेल स्मोट्रिच ने गुरुवार को चेतावनी जारी देते हुए कहा कि अगर हिज्बुल्लाह ने अपनी कार्रवाई नहीं रोकी, तो जल्दी बेरूत के पास दाहियेह शहर का हाल भी गाजा जैसा कर दिया जाएगा। गौरतलब है दाहियेह को हिजबुल्लाह का प्रमुख गढ़ माना जाता है। स्मोट्रिच का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब इजरायली सेना ने इस इलाके के लोगों से पूरा क्षेत्र खाली करने के लिए कहा है।

इसके बाद स्मोट्रिच ने चेतावनी देते हुए कहा, "बहुत जल्द ही दाहियेह भी खान यूनिस जैसा दिखेगा। हिज्बुल्लाह ने बड़ी गलती की है और उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हम ईरान में बैठे इस ‘ऑक्टोपस के सिर’ पर हमला कर रहे हैं और साथ ही हिज्बुल्लाह की बांह भी काट देंगे।” दरअसल, खान यूनिस गाजा पट्टी का दक्षिणी शहर है, इस शहर में पिछले दो सालों में इजरायली सेना ने इतनी बमबारी की है कि यहां पर शायद ही कोई इमारत सही बची हो।

दरअसल, इजरायल हमेशा से ही ईरान के ऊपर लेबनान के हिज्बुल्ला, यमन के हूती और गाजा के हमास का समर्थन करने का आरोप लगाता रहा है। इजरायल का आरोप है कि ईरान इन आतंकी संगठनों को न सिर्फ आर्थिक मदद करता है, बल्कि हथियार भी उपलब्ध कराता है। ईरान की तरफ से भी खुलकर इस बात को स्वीकार किया जाता रहा है। ऐसे में जब इजरायल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर हमला किया, तो हिज्बुल्लाह और हूथियों ने भी हमला करना शुरू कर दिया। पिछले दो सालों के युद्ध में इजरायल ने हमास की कमर तोड़ दी है, इस वजह से हमास अभी तक प्रत्यक्ष रूप से इस युद्ध में सामने नहीं आया है। लेकिन हिज्बुल्लाह ने इजरायल की चेतावनी के बावजूद हमले किए हैं। अब इजरायल की तरफ से साफ कर दिया गया है कि वह हिज्बुल्लाह को निशाना बनाएगा।

आपको बता दें, हमास के साथ संघर्ष के दौरान भी हिज्बुल्लाह ने इजरायल की उत्तरी सीमा पर हमला बोल दिया था। लगातार रॉकेट्स और ड्रोन्स के साथ इजरायल को निशाना बनाने की कोशिश की थी। इसके बाद इजरायल ने पेजर अटैक और तमाम तरह के हमले करके हिज्बुल्लाह की कमर तोड़ दी थी। इसके बाद नेतन्याहू ने हिज्बुल्लाह के तत्कालीन चीफ हसन नसल्लाह के ऊपर भी खामेनेई जैसा ही हमला करके उसके अंडरग्राउंड बंकर को तबाह कर दिया था। इसके बाद आई लीडरशिप को भी इजरायली हमलों ने खत्म कर दिया था। बाद में जाकर दोनों में समझौता हुआ और हिज्बुल्लाह इजरायली सीमा से पीछे हट गया।

