अबू धाबी के हिंदू मंदिर पर ईरानी हमलों का साया, करना पड़ गया बंद
ईरान द्वारा अमेरिका के सहयोगियों पर किए जा रहे पलटवार का असर अबू धाबी के हिंदू मंदिर पर भी देखने को मिला। मंदिर को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है।
ईरान द्वारा मध्य-पूर्व में अमेरिका के सहयोगियों पर किए जा रहे पलटवार का असर अबू धाबी के हिंदू मंदिर पर भी देखने को मिला। मंदिर को एहतियात के तौर पर बंद कर दिया गया है। स्थानीय रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की तरफ से संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाकर दागी जा रही मिसाइलों और ड्रोन्स को देखते हुए मंदिर प्रशासन ने आज के दिन बंद रखने का फैसला लिया है। प्रशासन की तरफ से कहा गया कि मंदिर शांति बनाए रखने की अपील करता है, राष्ट्रीय सुरक्षा दिशानिर्देशों का पालन करता है और शांति के लिए प्रार्थना करता है।
दूसरी तरफ, ईरान की तरफ से आ रही मिसाइलों की दूसरी खेप की भी संयुक्त अरब अमीरात ने पुष्टि की है। अमीतार की तरफ से कहा गया कि उन्होंने ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया है। स्थिति को ध्यान में रखते हुए यूएई ने अपना हवाई क्षेत्र भी अस्थाई तौर पर बंद कर दिया है।
अपडेट की जा रही है।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।