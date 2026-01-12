'US से मार खा-खाकर थक गया, ईरान बातचीत को तैयार'; प्रदर्शन के दौरान 544 लोगों की मौत

संक्षेप: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ‘मुझे लगता है कि वे अमेरिका से मार खा-खाकर थक चुके हैं। ईरान बातचीत करना चाहता है।’ ट्रंप ने कहा, ‘ऐसा लगता है कि (लकीर पार हो गई है)... कुछ लोग, जिन्हें मारना नहीं था, वे मारे गए हैं।’

ईरान प्रदर्शनकारियों पर बल प्रयोग करने पर जवाबी कार्रवाई की अमेरिकी धमकी के बाद बातचीत के लिए तैयार हो गया है। यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस पश्चिम एशियाई देश ने अमेरिका से संपर्क किया और बातचीत का प्रस्ताव रखा है। ट्रंप ने एयर फ़ोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि उनका प्रशासन तेहरान के साथ बैठक के लिए बातचीत कर रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान में मरने वालों की संख्या बढ़ने और सरकार की ओर से प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया जाना जारी रखने के कारण उन्हें पहले कार्रवाई करनी पड़ सकती है।

डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ‘मुझे लगता है कि वे अमेरिका से मार खा-खाकर थक चुके हैं। ईरान बातचीत करना चाहता है।’ ट्रंप ने आगे कहा, 'ऐसा लगता है कि (लकीर पार हो गई है)... कुछ लोग, जिन्हें मारना नहीं था, वे मारे गए हैं। अगर आप नेताओं की बात करते हैं, तो मुझे नहीं पता कि वे असली नेता हैं या सिर्फ हिंसा के बल पर राज करते हैं। लेकिन, हम और हमारी सेना इस मामले को बहुत गंभीरता से देख रहे हैं। हम कुछ बहुत सख्त विकल्पों पर विचार कर रहे हैं।'

ईरान में प्रदर्शनों पर कार्रवाई में 544 की मौत ईरान में देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों पर कार्रवाई में कम से कम 544 लोग मारे गए हैं। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने कहा कि आंकड़ा इससे कहीं अधिक हो सकता है। वहीं, तेहरान ने पहले चेतावनी दी थी कि अगर अमेरिका प्रदर्शनकारियों की रक्षा के लिए बल प्रयोग करता है, तो अमेरिकी सेना और इजराइल को निशाना बनाया जाएगा। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट्स न्यूज एजेंसी ने बताया कि पिछले दो सप्ताह से जारी प्रदर्शनों के दौरान 10,600 से अधिक लोगों को हिरासत में लिया गया है।