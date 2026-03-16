झूठी खबरें फैलाकर अपने ही सत्यानाश पर तुला ईरान, अमेरिकी मीडिया पर भी बरसे डोनाल्ड ट्रंप
अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान झूठी खबरें फैला रहा है। उन्होंने अमेरिकी मीडिया पर भी निशाना साधा है। ट्रंप ने पांच लड़ाकू विमानों को मार गिराने की बात का खंडन किया है।
अमेरिकी युद्धपोत और लड़ाकू विमानों पर हमले की खबरों का खंडन करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस तरह से एआई वाले वीडियो और झूठी खबरों को प्रचारित करवाकर ईरान अपना ही सत्यानाश करवा रहा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के पांच लड़ाकू विमानों को मार गिराने की खबर एकदम झूठी थी। ट्रंप ने कहा कि एआई से बनाए गए वीडियो को प्रचारित करवाकर झूठी खबरें फैलाई जा रही हैं। इस काम में वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसे अखबार भी सहयोग कर रहे हैं।
ट्रंप ने कहा, ईरान मीडिया मैनिपुलेशन में मास्टर कर चुका है। उनकी सेना कमजोर है लेकन झूठी खबरें प्रचारित करवा रहे हैं। अब तो एआई के जरिए खूब झूठ फैलाया जा रहा है। ऐसा करके वे रोज के रोज अपना ही सत्यानाश कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ईरान ने बताया कि अमेरिका के पांच रीफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट मार गिराए गए हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने झूठी रिपोर्टिंग की। ये सभी विमान सुरक्षित हैं और जल्द ही उड़ान भरेंगे। जिन इमारतों और शिप को तबाह करने की बात कही गई है वह भी पूरी तरह से झूठ है।
ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग इस तरह की झूठी खबरें फैला रहे हैं उन्हें राजद्रोह का सामना करना पड़ेगा। भ्रष्ट मीडिया संगठन बता रहे हैं कि ईरान जंग जीत रहा है। ट्रंप ने कहा कि इस तरह के मीडिया संगठनों के लाइसेंस कैंसल किए जाएंगे। उन्हें अमेरिका से फ्री में एयरवेव्स मिलती हैं और इसका इस्तेमाल वे झूठ फैललाने में करते हैं। उन्होंने कहा कि लेट नाइट मोरन्स समेत कई ऐसे शो हैं जिनकी हाई रेटिंग है और पत्रकार मोटा पैसा लेते हैं।अगर वे झूठी खबरें फैलाते हैं तो उनपर कार्रवाई होगी।
ईरान युद्ध से खड़ा हो गया बड़ा संकट
इजराइल और अमेरिका ने 28 फरवरी को यह कहते हुए ईरान पर हमला किया था कि वे ईरान के परमाणु व सैन्य ठिकानों को निशाना बना रहे हैं और ईरान के लोगों से भी अपने नेताओं के खिलाफ खड़े होने का आह्वान किया था। इसके जवाब में ईरान ने इजराइल और फारस की खाड़ी के आसपास के पड़ोसी देशों पर हमले किए।
इस संघर्ष के कारण वैश्विक विमानन सेवाएं अस्त-व्यस्त हो गई हैं, तेल निर्यात बाधित हुआ है और दुनियाभर में ईंधन की कीमतों में वृद्धि हुई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्हें आशा है कि तेल व गैस के निर्यात पर निर्भर देश हॉर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा के लिए अपने युद्धपोत भेजेंगे। हालांकि रविवार तक किसी भी देश ने इसके लिए प्रतिबद्धता नहीं जताई, लेकिन कुछ देशों ने कहा कि वे इस पर विचार कर रहे हैं।
इजराइल ने कहा कि उसने रविवार को भी ईरान पर हमले जारी रखे। बहरीन, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात ने रविवार को अपने निवासियों को चेतावनी दी कि वे उनकी ओर आ रहीं मिसाइल रोकने की दिशा में कदम उठा रहे हैं।
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें
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