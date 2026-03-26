अपने बच्चों को जहन्नुम में मत भेजो…अमेरिकियों को ईरान की चेतावनी, सैनिक भेजने वाले हैं ट्रंप

इस बीच ईरान ने बुधवार को युद्धविराम के अमेरिका के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। साथ ही उसने इजरायल और खाड़ी देशों पर हमले भी तेज कर दिए। अब ईरान ने अमेरिकियों के लिए नई चेतावनी जारी की है।

US-Iran War: ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच जारी युद्ध में सीजफायर की संभावना धुंधली पड़ती नजर आ रही है। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें ट्रंप ने कहा था कि ईरान के साथ शांति वार्ता बातचीत जारी है और ईरान समझौते के लिए तैयार है। ईरान ने कहा है कि युद्ध ईरान की शर्तों पर ही खत्म होगा। इस बीच अब ईरान ने अमेरिकियों के लिए नई चेतावनी जारी की है।

ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशन गार्ड्स कॉर्प्स (IRGC) ने US और इजरायली सेना को ईरान के इलाके में संभावित ग्राउंड ऑपरेशन को लेकर यह चेतावनी जारी की है। बयान में चेतावनी दी गई, "नेतन्याहू और ट्रंप के धोखे से अपने बच्चों को जहन्नुम में मत भेजो। हमला करने वाले सैनिक ईरान के समुद्र में डूब कर मरेंगे और हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे।"

इस दौरान IRGC ने अमेरिका के लोगों को सीधे संबोधित करते हुए चेतावनी दी कि ट्रंप और नेतन्याहू जैसे युद्ध के लिए उकसाने वाले लोग झूठ और युद्ध के मैदान की हकीकत को तोड़-मरोड़कर उन्हें गुमराह कर रहे हैं। बयान में कहा गया, “युद्ध की सच्चाई आपको अमेरिकी गैस स्टेशनों पर, ईरान की सड़कों और तेल अवीव और हाइफ़ा के आसमान में देखनी चाहिए।”

सैनिक तैनात करने की तैयारी में अमेरिका यह चेतावनी ऐसे समय में आई है जब रिपोर्ट्स में यह बात सामने आई थी कि अमेरिका जल्द ही कई हजारों अमेरिकी सैनिकों की तैनाती मिडिल ईस्ट में कर सकता है। अमेरिका की सेना 82वीं 'एयरबोर्न डिवीजन' से कम से कम 1,000 और सैनिकों को तैनात करने की तैयारी कर रही है, ताकि क्षेत्र में पहले से मौजूद करीब 50,000 सैनिकों को और बल मिल सके। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय का मुख्यालय पेंटागन दो 'मरीन एक्सपेडिशनरी यूनिट' की भी तैनाती की प्रक्रिया में है, जिसके तहत क्षेत्र में करीब 5,000 मरीन और नौसेना के हजारों अन्य कर्मी और तैनात किए जाएंगे।

ईरान ने खारिज किया प्रस्ताव इस बीच ईरान ने बुधवार को युद्धविराम के अमेरिका के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। साथ ही उसने इजरायल और खाड़ी देशों पर हमले भी तेज कर दिए। ईरान के सरकारी समाचार प्रसारक 'प्रेस टीवी' ने एक अज्ञात अधिकारी के हवाले से बताया कि ईरान ने अमेरिका के युद्धविराम प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। प्रेस टीवी ने अधिकारी के हवाले से बताया, "ईरान युद्ध तभी समाप्त करेगा जब वह ऐसा चाहेगा और जब उसकी शर्तें पूरी होंगी।" अधिकारी ने यह भी कहा कि तेहरान पश्चिम एशिया में अपने 'जोरदार हमले' जारी रखेगा।

ट्रंप के दावे का उड़ाया मजाक इससे पहले, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम एशिया में युद्ध में जीत का दावा करते हुए कहा था कि ईरान परमाणु हथियार कभी नहीं रखने पर सहमत हो गया है और ईरान के साथ बातचीत जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि ईरान के खिलाफ युद्ध जीत लिया गया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान की उस परमाणु क्षमता को पूरी तरह नष्ट कर दिया, जिसका इस्तेमाल पश्चिम एशिया में अमेरिका के सहयोगियों के खिलाफ किया जा सकता था।